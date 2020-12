Fornem hæder til Hamilton

Den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton er blevet slået til ridder i sit hjemland, Storbritannien.

Det sker på baggrund af en imponerende karriere, der i 2020 kulminerede med, at han blev Formel 1-historiens mest succesfulde kører.

Hamilton tangerede således legenden Michael Schumachers rekord for flest verdensmesterskaber - syv styk. Samtidig nåede han samlet op på 95 grandprixsejre, hvilket er flere end nogen anden.

Hamilton er den eneste sorte racerkører i Formel 1, og han har også markeret sig kraftigt i forbindelse med Black Lives Matter-bevægelsen.

- Der var en anden motivation end tidligere. Jeg ville komme først over målstregen, så jeg kunne bruge min platform til at kaste lys over emnet.

- Der er mange andre unge sorte, der fortjener en chance for at udvikle sig. De skal have god uddannelse, så de kan blive ingeniører, eller hvad de nu måtte drømme om. Men faktum er, at muligheden ikke er den samme for dem, siger den 35-årige Mercedes-stjerne til BBC.

Det er blandt andet hans 'velgørende og menneskekærlige indsats i Storbritannien og i udlandet', der er årsag til, at han er blevet slået til ridder.

Blandt de andre personer, der onsdag blev slået til ridder, er filmfotografen Roger Deakins. Oscarbelønnede Deakins har arbejdet på film som '1917', 'Skyfall', 'Fargo', 'Blade Runner 2049' og 'No Country for Old Men'.

Med ridderskabet følger blandt andet æren af at blive tiltalt sir.