Forrygende Kevin-melding: Problemet er løst

Hoppende racerbiler har i denne sæson været et udbredt problem for kørerne i Formel 1.

Ændringer i bilernes design forud for 2022-sæsonen betyder, at bilerne bliver presset så hårdt ned mod asfalten, at bilerne løfter sig, og turbulensen kan være yderst smertefuld for kørerne.

Det er dog lykkedes Haas-holdet og Kevin Magnussen at få bugt med problemet, der på engelsk er døbt porpoising.

- Jeg føler ikke, at porpoising er et problem længere.

- Det var det helt sikkert i begyndelsen af sæsonen, men vi fik ret hurtigt ændret på bilen og gjort noget ved det, siger Kevin Magnussen til Haas-holdets hjemmeside.

Især det succesfulde Mercedes-hold har kæmpet med hoppende biler, og den tidligere verdensmester Lewis Hamilton har til tider været i store smerter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Modsat flere af sine konkurrenter slipper Kevin Magnussen for, at hans racerbil hopper op og ned. (Arkivfoto). Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Annonce:

Kevin Magnussen fortæller, at Haas i begyndelsen af sæsonen gav køb på noget præstationsevne for at få løst problemet, men sidenhen er det lykkedes at gøre bilerne ligeså konkurrencedygtig som før.

- Jeg tror helt sikkert, at det er noget holdene kan løse, hvis de virkelig vil det.

- Men det koster noget på præstationsevnen, men vi har gjort det, og det er der også andre, der har. De hold, der endnu ikke har gjort noget, er nødt til at få det gjort, mener danskeren.

Holdkammeraten Mick Schumacher fortæller, at Haas-bilerne fortsat var stærkt påvirket af porpoising i begyndelsen af juni, hvor Formel 1-feltet var i Baku i Aserbajdsjan til sæsonens ottende grandprix.

- Det værste, vi har oplevet med porpoising, var i Baku, og det gjorde sig gældende for alle hold, tror jeg, men siden har det faktisk været godt, siger Schumacher.

Tyskeren vurderer samtidig, at Haas er blandt de hold, der lige nu er mindst påvirket af hoppende biler.

I denne weekend køres sæsonens 14. grandprix. Det foregår på Spa-banen i Belgien.

Annonce:

Kevin Magnussen er nummer 11 i VM-stillingen med 22 point. Schumacher har 12 point på 15-pladsen. Red Bulls Max Verstappen fører an i kampen om VM-titlen med 258 point.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?