Forsigtige optimister: - Hullet lukker

Målet med de omfattende regelændringer til 2022-sæsonen var at skabe bedre racing og samle Formel 1-feltet.

Ved første øjekast var alt ved det gamle. Red Bull, Ferrari og Mercedes dominerende og satte sig på samtlige podier pånær et enkelt.

Men trenden går den rigtige vej, og allerede fra den kommende sæson vil feltet samle sig mere, forventer Haas’ tekniske chef Simone Resta.

- Det er altid svært at forudsige, hvad der sker i en ny sæson, når vi taler konkurrencedygtighed og rangeringen fra første til sidste bil på gridden. Når man tænker på, at vi har en god stabilitet i forhold til regler, og hvordan sidste år forløb, tror jeg, at vi ser hullet lukker mere. Men lad os se, siger italieneren.

Kevin Magnussen i aktion på Silverstone lørdag. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Hans designteam fik budgettet til at levere en enkelt større opgradering af Haas-raceren i løbet af 2022-sæsonen.

Undervejs er der kommet både flere folk og flere ressourcer til, så Haas-chefen er forsigtig optimist i forhold til 2023-bilen.

- Efter et hårdt 2021, var 2022 et fantastisk comeback og gav et kæmpe rygstød til alle, som arbejder på bilen - både på fabrikken og på banen. Vi bygger på det momentum denne sæson og prøver at tage endnu et skridt, siger han.

- Jeg vil sige, at det var en ung gruppe, som blev dannet i 2020 og begyndelsen af 2021, så efter et års arbejde sammen, har det været en god mulighed for at skabe endnu en bil sammen med en bedre rytme og bedre samarbejde som team.

Den nye bil vises frem i Banbury, før den kørte sine første kilometer på Silverstone. Bagvingen er ny og til en såkaldt 'low downforce'-konfiguration. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Fordi Haas’ model indebærer, at man køber en række dele hos Ferrari, lægger konceptet på bilen sig op af det italienske team. Det giver sig selv, når man blandt andet kører med Ferraris gearkasse og hjulophæng.

Men de første billeder af den ægte VF-23’er viste også, at Simone Resta et par steder har ladet sig inspirere af Red Bulls vindermaskine.

Herudover skulle samtlige teams justere deres koncept, da Mercedes sidste år fik gennemtrumfet, at man hæver bilens bund en smule. Argumentet er sikkerhed for kørerne, som blev fysisk påvirket af biler, der hoppede for meget.

Günther Steiner og Simone Resta klædt på til britisk vinter. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Bunden af bilen er modificeret og bliver den største ændring af bilen, når vi taler reglement. Det er målrettet mod at forbedre ‘porpoising’ (et aerodynamisk fænomen, hvor bilen hopper), og jeg forventer, at det koster os alle lidt performance.

- Men alle har lært så meget siden begyndelsen af sidste år, så jeg tror, at alle vil være et meget bedre sted, når det gælder udfordringerne med, at disse nye biler kan hoppe, siger Resta.

Som Ekstra Bladet har skrevet tidligere, er der i år også blevet råd til udvikling af en særlig bagvinge til baner som Baku, Spa og Monza. Man kan se den monteret på bilen på billedet fra fabrikken.

