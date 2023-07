Forspildt chance: - Jeg ramte væggen

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Skiftende vejrlig gav muligheder for store overraskelser i kvalifikationen til Belgiens Grand Prix.

Men de udeblev.

Nico Hülkenberg sluttede sin session med et teknisk problem i garagen, mens Kevin Magnussen aldrig fik sat en fantastisk omgang, da banen var hurtigst.

Haas-duoen kvalificerede sig sidst og blev 13’er.

Modsat mange andre tidtagninger denne sæson var den 30-årige dansker ellers flyvende i perioder og en overgang hurtigst af alle på intermediate-dækket.

Supersvært

Til allersidst, da alle skulle ud på slicks, gik det på samme sted først galt for Esteban Ocon og siden bil nummer 20.

Annonce:

- Jeg ramte væggen i udgangen af sving ni og skadede både bagvingen og bunden. Jeg fik endnu et forsøg, men med en beskadiget bil tror jeg ikke, at der var mere i den. Men jeg burde naturligvis ikke have kørt af. Jeg var i dækmuren, så der var ret omfattende skader, konstaterede han til Ekstra Bladet.

- Det er svært; disse forhold er super tricky, men også virkelig fede at køre i. Det er, hvor du virkelig kan gøre en forskel. P13 er stadig ikke så ringe til søndag, derfra har vi en chance.

Kevin Magnussen på vej gennem ikoniske Eau Rouge-Raidillon. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Især lørdag til sprintløb og sprint shootout ventes mere regn, hvilket passer Magnussen strålende.

- Bilen er ikke så tosset på intermediates, og det har vi set før. Så forhåbentlig forbliver forholdene til intermediates.

Til stewards

Ferraris Charles Lerclerc brokkede sig over, at Kevin Magnussen kom i vejen for ham efter turen i muren. Det fik ikke konsekvenser sportsligt, men de skulle en tur til stewards fredag aften.

- Der var kun en tør linje, så det er meget svært at bevæge sig væk fra den på slicks-dæk. Normalt ville du flytte dig væk fra racinglinjen, men under de forhold er det ikke nemt.

Kevin Magnussen bedste tidtagning siden maj! Men potentialet var der til Q3 under de forhold. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Annonce:

Vigtigt for Haas og kampen i konstruktør-VM var det, at Williams skuffede. Den bil er hurtig i lige linje og på low-downforce-baner som Spa-Francorchamps, og det er overraskende, at hverken Alexander Albon eller Logan Sargeant nåede videre fra Q1.

Straf til Max

Max Verstappen (Red Bull) ødelagde festen ved at tage poleposition med næsten et sekund! Hollænderen har dog en gearkassestraf på fem placeringer med sig til søndag.

Charles Leclerc (Ferrari) kommer derfor til at starte løbet forrest med Sergio Pérez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) og Oscar Piastri (McLaren) efter sig.

Først herefter indleder den kommende verdensmester sin jagt på endnu en suveræn sejr.

Sidste år startede Verstappen 14’er på Spa og vandt alligevel.

SE OGSÅ: Kevin beslutter selv