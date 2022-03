Forstår ikke Haas: - Underligt sats

Det var endnu engang en fremragende præstation af Kevin Magnussen, men det kunne have været bedre.

Det mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt i hvert fald, der ikke synes, at den strategi, Haas havde lagt for dagen, gav nogen mening.

Kevin Magnussen startede i P10 og kunne derfor noget frit angribe og forsvare i håbet om at komme længere op i feltet.

Mange blev dog overrasket, da starting-gridden blev offentliggjort, og det stod klart, at Kevin Magnussen startede på de hårde dæk, imens alle andre foran ham startede på medium-dækkene.

Jeddah Corniche Circuit er en bane med mange højhastighedssving, hvilket var hårdt for Kevin Magnussens nakke. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var kun Lewis Hamilton og Daniel Ricciardo, der også startede med de hårde dæk. Det var der dog en god grund til, da de to stjerner skulle ud og jage intenst, efter de startede som henholdsvis nummer 16 og 14.

- Det var i min bog underligt at køre en anderledes strategi end alle de forreste. Hvis det var et sats, som gav mening, havde de store teams nok splittet deres to biler og startet på Hard-dækket. Jeg kan godt forstå, at Hamilton fra en 16. plads forsøgte sig med den strategi, men det er underligt, at Haas mente, det var forsøget værd, skriver Watt i en chat med Ekstra Bladets læsere.

Intet VM til Mercedes

Den syv-dobbelte verdensmester Lewis Hamilton blev parkeret bagved Kevin Magnussen stort set hele racet.

Mercedes' samlede præstation fra Saudi Arabiens Grand Prix gør, at Jason Watt allerede efter to løb ud af foreløbige 22 løb afskriver 'sølv-pilene' i kampen om VM-titlen.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert vil også godt garantere, at Hamilton er fortid i Mercedes, hvis ikke de får styr på bilerne snart.

- Jeg tror ikke, han (Lewis Hamilton red.) bliver hængende i år, medmindre at Mercedes mirakuløst får styr på raceren og bliver i stand til at vinde løb, skriver Watt.

Jason Watt vil ikke fuldstændig afskrive, at Kevin Magnussen kunne sidde i Mercedes i fremtiden. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Og hvis Hamilton skulle smutte fra det tyske top-team, så efterlader det en dyrebar plads, som kunne blive Kevin Magnussens, selvom Jason Watt ikke ser en oplagt afløser lige nu.

- Hvis Hamilton stopper, så ved jeg faktisk ikke, hvem de (Mercedes red.) kunne finde på at hente. Men Magnussen burde da være på listen over kandidater, synes jeg, skriver han.

Watt skriver dog også, at alderen spiller imod Magnussens chancer for et Mercedes-sæde, men at Red Bull så potentiale i en 30-årig Sergio Pérez tilbage i slutningen af 2020, og Mercedes derfor 'kunne tage ved lære.'

Danske Kevin Magnussen sluttede P9 søndag, og han kan derfor sætte to point mere ind på VM-kontoen, der nu lyder på 12 point i alt.

10. april kører Formel 1-feltet igen. Denne gang i Australien, hvilket er samme sted, Kevin Magnussen kørte sig til en andenplads i sit første Formel 1 Grand Prix i 2014.

