Forsvarer fars drenge

I eftersommeren 2018 var Mercedes-teamchef Toto Wolff godt gal i skralden. Force India bukkede under, Lawrence Stroll overtog, og i den efterfølgende kabale endte Mercedes-talentet Esteban Ocon med sorteper.

Som Force India blev til Racing Point, foretrak teamet ejerens søn Lance Stroll samt pengestærke Sergio Pérez til 2019-sæsonen.

Således er det ofte gået i Formel 1, og sportens økonomiske kvaler er forstærket af corona-pandemien.

Sergio Pérez mistede sin plads hos Racing Point, fordi Sebastian Vettel blev ledig, og som mexicaneren shoppede rundt med sit pengestærke bagland, risikerede George Russell - også et Mercedes-talent - at miste sin plads.

Samtidigt har Nikita Mazepin og Mick Schumacher - begge med indflydelsesrige fædre - kurs mod Haas-teamet.

Men denne gang har piben fået en anden lyd.

- Nævn en kører i denne sæson, som ikke fortjener at være her i denne sæson? Jeg er enig i, at kun de bedste bør være her, sagde Toto Wolff på en briefing, hvor betalingskørere kom op som emne.

- Lad os se på Lance (Stroll). Han vandt italiensk F4, han vandt det europæiske Formel 3, han har været på podiet to gange og har på Monza i regnvejr kvalificeret sig i første række. Bare fordi hans far er milliardær, kan vi ikke sige, at han ikke er her på grund af præstationer.

Lance Stroll kvalificerede sig som nummer 15 på Imola og er i gang med at tabe klart til sin teamkammerat Sergio Perez for anden sæson i træk. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

- Faktisk lider han af det stigma, hvilket er forkert. Det er ikke hans skyld, at hans far er så succesfuld. Jeg synes, det er endnu mere imponerende, at en knægt fra det miljø vælger en af de sportsgrene i verden, hvor konkurrencen er størst, siger Wolff.

Det bør tilføjes, at Mercedes-teamchefen er personligt gode venner med Lawrence Stroll og nu aktionær i Aston Martin, som fra næste år bliver titelsponsor for Racing Point.

Faktum er også, at Lawrence Stroll har købt teams til sin søn gennem hele karrieren, Lance Stroll har kørt flere private test end nogen af rivalerne, og når man en milliardær-far, så kan man købe fjumreår i Formel 1, mens man lærer.

Men Nicholas Lafiti, der lørdag tabte sin 13 kvalifikation ud af 13 mulige til George Russell, står også forskud. Med sin fars hjælp rykkede han efter fire sæsoner i F2 ind hos Williams i år.

- Han vandt løb i F2, og vi har endnu ikke set, hvad han er i stand til det. Det er hans første sæson. Men det er ikke sådan som for ti år siden, hvor folk kom til Formel 1 uden nogensinde at vundet et løb i en konkurrencedygtig juniorserie, siger Wolff.

Nicholas Latifi skulle bruge fire sæsoner i F2 for at sikre sig en superlicens til F1. Normalt siger man, at man maksimalt må tilbringe to år i serien, hvis man skal have en chance for at avancere. Foto: Mark Sutton/Ritzau Scanpix

- Hvad angår næste år. Lad os ikke så tvivl om Micks og Nikitas evner, før vi har set dem. Nikita har været med i toppen i det meste af F2-sæsonen, han vandt vist nogle løb og kørte i det mindste med om sejrene. Samme gælder for Mick.

- Jeg synes, vi er et godt sted. Tidligere havde vi mange flere kørere, som KUN kom ind, fordi de betalte. For bare fem-seks år siden. Måske husker jeg forkert, og jeg vil ikke nævne nogen, men I ved, hvem jeg mener, siger Mercedes-teambossen.

Her refererer østrigeren til typer som Will Stevens (Manor), Roberto Merhi (Manor) og Rio Haryanto (Manor).

Toto Wolff (midten) synes, at betalingskørere var langt mere udbredt for år tilbage i Formel 1. Her ses Mercedes-chefen under fejringen af Lewis Hamiltons 92. løbssejr. Til højre ses strategen James Vowles. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Efter annonceringen hos Haas stak Romain Grosjean til sin teamchef med bemærkning om, at teamet var gået efter pengene. Men Toto Wolff står også på Günther Steiners side i den sag.

- Han har haft en kører i nogle år med sin op- og nedture, og nu går han med en yngre, som også kommer med penge og har været konkurrencedygtig. Det kan jeg ikke fortænke ham i. Og jeg har intet imod Romain, jeg synes, han har haft mange gode år i Formel 1, siger Mercedes-bossen.

