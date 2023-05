Forsvarer strategi: - Vi prøvede alt

MONACO (Ekstra Bladet): Har man prøvet at tabe på et kasino, ved man formentlig også, at det sjældent går godt, hvis man igen og igen satser stort på at vinde det tabte tilbage.

Nogenlunde sådan gik det Haas-teamets søndag i Monaco, hvor Nico Hülkenberg sluttede 17’er, og Kevin Magnussen blev trukket ud med en resterende håndfuld omgange efter at have satset igennem - og tabt.

Teamchef Günther Steiner stod på mål for strategien:

- Vi prøvede alt for at komme i pointene. Der er ingenting, hvis man slutter 12, 13 eller 14, så vi gamblede med at blive ude og så skifte til regndæk (i stedet for intermediates, red.). Man ved aldrig, hvad der kan ske.

- Løbet blev tabt lørdag i tidtagningen, sagde Steiner om banen, hvor overhalinger er sjældne.

Alligevel præsterede Kevin Magnussen et par lækre af dem, men fik også skade på sin bil, da andres mislykkede forsøg endte oppe i hans ‘diffuser’.

Holdene var meget usikre på, hvor meget vand der kom.

- Vi vidste ikke, hvor længe den byge ville vare. Ville det kun være nogle dråber og tilbage til tørre forhold eller hvad? Ingen vidste det. I bagklogskabens lys kom beslutningen om at pitte for sent, sagde Nico Hülkenberg, hvis løb heller ikke blev hjulpet af to tidsstraffe undervejs.

Kevin Magnussen var den første til at teste Pirellis nye regndæk, som ikke ligger i dækvarmere. De føltes 'ikke gode', sagde danskeren. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Især Kevin Magnussens side af garagen ville have lignet genier, hvis nedbøren var stoppet lidt før. Så kunne danskeren som den eneste have fortsat på slicks.

- Til start var håbet, at regnen stoppede, så vi kunne fortsætte og springe pitstoppet over, fordi andre var gået til intermediates. Stopper den, kan du måske vinde meget, forklarede Magnussen til Ekstra Bladet.

- Først var det vådt i sektor to, det meste af sektor et, men sektor tre var tør. Så det så okay ud, men lige pludselig styrtede det ned. På det tidspunkt havde jeg allerede tabt for meget, og jeg pressede på for at blive ude, hvis der kom et rødt flag.

Max Verstappen vandt, og Esteban Ocon (Alpine) blev treer og den første franskmand på podiet i Monaco, siden Olivier Panis vandt i 1996.

I praksis blev Haas' løb tabt allerede lørdag, hvor begge kørere skuffende røg ud i første kvalifikationsrunde. Foto: Jake Grant/Haas F1 Team

Publikumsfavoritten Fernando Alonso måtte nøjes med andenpladsen. Aston Martin var lige så meget i tvivl som Haas, for de pittede spanieren til slicks, som andre gik på intermediates. Og måtte tage endnu et stop.

- Da jeg pittede, var 99 procent af banen tør. Prognosen sagde en lille byge. Men halvandet minut senere ændrede alt sig fuldstændig, sagde Alonso.

Ferrari var blandt taberne og sluttede sekser og otter.

- Det var et lotteri derude. Dækkene var forfærdelige under de her forhold. Vi forsøgte alle bare at overleve, sagde Carlos Sainz.