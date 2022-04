Forsvarer taktik: Risikoen værd

Haas skulle gamble for at få point med hjem fra Australien, men omstændighederne var imod Kevin Magnussens team

Danske tv-seere og Kevin Magnussens store fangruppe bandede over Haas-teamets strategiske valg, da danskeren mislykkedes med at score point for tredje løb i træk.

Grunden til de nul point i Melbourne er imidlertid en helt anden og havde ikke det store med dækvalg eller strategi at gøre.

Teamet havde fejlet i sine simulationer af den fornyede gadebane, hvilket førte til et helt skævt første setup af bilen, som igen førte til en ringe tidtagning. Når man som Haas starter nummer 15 og 16, er der langt til point, og det giver god mening med noget risiko.

Teamkammerat Mick Schumacher avancerede til 13. pladsen på samme køreplan som de fleste andre, mens facit for Magnussen var en 14. plads efter at have lukket sin kollega forbi til sidst.

Tyskeren erklærede bagefter, at danskerens strategi ‘var mere interessant’.

Ligesom Fernando Alonso (Alpine) og Alexander Albon (Williams) forsøgte Kevin Magnussen ved at starte på det mest slidstærke dæk at køre langt. For at det fungerer, må der ikke være safetycars til at samle feltet og uddele gratis pitstop i den første halvdel af løbet.

Der kom to!

- Vi forsøgte et lille sats med at starte på det hårde dæk ligesom i Jeddah, forklarede Kevin Magnussen efterfølgende.

Alex Albon formåede at køre hele løbet pånær en omgang på det hårde dæk. Først til allersidste kørte thai-briten ind til det obligatoriske stop. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Det værste, der kan ske, er en safetycar i det første stint, og den kom igen præcis som Jeddah. Det er bare uheldigt og ulempen ved den strategi, men vi valgte at gøre det alligevel, fordi når du føler, at du er hurtigere end din startposition, er det en god måde at komme tilbage på. Det betalte sig ikke i dag, men vi kom meget tættere på feltet i forhold til fart.

Danskeren forsvarede strategi-beslutningen, som han selv havde været med til at træffe.

- Vi ved godt, at det er et sats. Og det kan ikke blive ved med at gå galt. Det er ærgerligt, når det sker to gange i træk. Det eneste, som ikke må ske, er en safetycar. En virtuel safetycar kan man overleve, men begge gange er der kommet en safetycar.

- Havde det været omvendt, ville det have været helt perfekt, og vi havde helt sikkert scoret point. Man kan ikke være heldig hver gang!

McLaren-duoen var med i den sjove ende af feltet i Melbourne efter en svær sæsonstart. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Haas-raceren blev vakt til live henover weekenden efter en ringe start. Så Kevin Magnussen er ikke urolig. Grandprixet i Australien viser blot, at der ikke er råd til at begå fejl, når bilerne er så tæt matchede som i år.

- Jeg tror, at det her var en undtagelse. Vores setup til start her var ikke godt, og vi kæmpede med dækkene på den nye asfalt.

- Sådan en weekend er ikke en, vi elsker. Men vi ved, at der kommer op- og nedture. Det her har været en af nedturene, og så kommer der en optur snart. Så må man få det bedste ud af den, ligesom vi skal have det bedste ud af nedturene. Jeg synes også, vi har gjort det godt i forhold til, hvor dårligt vi startede. Det var en ordentligt forbier, men vi fik det rettet op, og det tager jeg som et kæmpe positiv, at vi er i stand til at vende bussen så meget.

- Farten endte faktisk med at være ret hæderlig, og vi var hurtigere end Alonsos Alpine. Og han kvalificerede sig næsten til første startrække lørdag! Jeg ser frem til at score point på Imola, siger Magnussen.

Grandprixet i Australien satte tilskuerrekord. Samlet 418.000 deltagere henover den lange weekend gør det til den største sportsbegivenhed nogensinde i Australien. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Teamchef Günther Steiner var ved nogenlunde godt mod:

- Det fungerede ikke som planlagt. Vi sørger altid for, at den safetycar kommer ud på det forkerte tidspunkt, men helt seriøst, nogle gange er du heldig og andre gange uheldig.

- Bilen var stærk, og kørerne gjorde det godt, så når vi kvalificerer os bedre, kan vi score point.

- Vi havde bare en svær weekend, den første af tre, og vi er klar igen på Imola, siger Haas-bossen.

Ferraris Charles Leclerc vandt forholdsvist ubesværet og trækker fra i stillingen, da både teamkammeraten Carlos Sainz og Red Bulls Max Verstappen udgik.

Kom noget tættere på Kevin Magnussens karismatiske chef: - Nu tør jeg vise mig i Danmark igen