Siden den frygtelige skiulykke i 2013 er det ikke mange informationer, der er sluppet ud om Michaels Schumachers tilstand.

Under en nylig prisuddeling i Rom satte Ferraris næstformand Piero Ferrari dog få ord på tyskerens helbred.

- Jeg er ked af, at vi i dag taler om ham, som om han var død. Han er ikke død. Han er der, men kan ikke kommunikere, siger 76-årige Piero Ferrari, der er søn af Ferrari-stifter Enzo Ferrari, ifølge news.com.

29. december styrtede Schumacher på ski og slog hovedet mod en sten i de franske alper. Selvom den syvdobbelte verdensmester havde hjelm på, fik han alligevel alvorlige skader og har siden da været gemt væk fra offentligheden.

I en dokumentar på Netflix om Schumacher, der udkom i september, kom tyskerens kone med få detaljer.

Fortæller nyt om Schumacher: - Kan ikke kommunikere

- Altså, alle savner Michael, men Michael er her. Det er anderledes, men han er her, og det giver os styrke.

- Vi er sammen. Vi bor sammen derhjemme. Vi går til terapi. Vi gør alt for, at Michael får det bedre og føler sig veltilpas. Vi prøver at lade ham mærke familiens sammenhold, sagde Corinna Schumacher, der værner om familiens privatliv.

- Privat er privat, som Michael altid sagde.

- Michael beskyttede os altid. Nu beskytter vi Michael.