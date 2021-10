Fortjener sin fyreseddel

DET KAN LYDE som hårde ord om den finske Mercedes-kører, som netop har vundet sit seneste grandprix, men jeg står ved, at Valtteri Bottas ikke er den rette kører til at gøre sig selv, Mercedes eller Lewis Hamilton til verdensmestre.

Da jeg tilbage i 2014 så Bottas gøre imponerende ting i sin Williams-racer, var jeg dybt imponeret. Jeg gik så langt som at påstå, at her havde vi en kommende verdensmester, hvis han fik den rette bil. Vinderbilen fik han så i 2017 i form af sin Mercedes, men verdensmester er han jo langt fra blevet.

Sølle ti sejre på fem år hos Mercedes; det er faktisk en ringe statistik, også selv om man er makker med Lewis Hamilton.

VALTTERI BOTTAS har gennem årene virket mere og mere detroniseret, og jeg synes, at manden - til trods for at han virker som en kølig finne - har problemer med psyken. Han virker på mig som en, der udmærket godt ved, at han ikke kan hamle op med Hamilton på en søndag, når det røde lys er gået ud.

Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

I kvalifikationerne virker det faktisk nogenlunde for den sympatiske finne, men det er om søndagen, det som regel falder helt fra hinanden. De mest grelle tilfælde har vi set, når Bottas af en eller anden grund befinder sig længere nede i feltet.

Han ligner af og til en hund i et spil kegler, og jeg savner at se noget aggressivitet. Som ved grandprixet på Imola i år, hvor Valtteri var helt ved siden af sig selv og sågar var ved at blive overhalet af George Russell i en sløv Williams.

MANGE GANGE, når starten går, falder Bottas ofte tilbage og mister pladser. Og det er i disse tilfælde, at jeg tænker; ’så forsøg dog et eller andet, og ender du i hegnet, så hellere det end at forære det hele væk’.

Problemet bliver også kun større, når konkurrenterne har fundet ud af, at Bottas er typen, som trækker sig i en nærkamp. Som racerkører ved man altid, hvilken slags kører man kæmper mod, og nogle er Max Verstappen typen, hvor man ved, at trækker man sig ikke i en nærkamp, så er chancen for buler ret så overhængende.

Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Med Bottas er det lige omvendt - gå efter det halve hul, han skal nok flytte sig.

DE SENESTE PAR ÅR har jeg i vinterpausen læst, at Bottas nu har fundet den rette mentale tilgang, så nu kommer Bottas 2.0. Jeg kan supergodt lide hans måde at være nede på jorden, og så langt fra ’se mig, jeg er Formel 1-kører’, som man kan blive. Men jeg ville ønske, at der inde under det sympatiske ydre boede en fandenivoldsk racerkører, som bare en gang i mellem ville tænde og bide fra sig.

MAN TALER OM ’Racing IQ’ - altså hvor klog/god er du i selve racerløbet, og her mangler jeg at se mere fra Bottas. Jeg vil gå så langt som at sige, at det ligner, at han har mistet troen på det selv. Det er, som om at han affinder sig med at blive trynet om søndagen, og gør man det, så har man intet at gøre i en Mercedes.

Red Bull bider tyskerne i haserne, og teamet med Max Verstappen i spidsen kan meget vel tage begge VM-titler i år. Skulle det ske, så er man nok ikke sene om at nå frem til konklusionen, at manglen på dyrebare point falder i den grad tilbage på Bottas.

FØRHEN, DA Mercedes var altdominerende, kunne teamet nemmere slippe afsted med at have en kørersammensætning, som det var tilfældet. Det giver endda en dejlig ro og dynamik i teamet, når Lewis Hamilton er klar førstekører, og Bottas er tro løjtnant.

Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Inden nogle når at tænke, ’jamen Bottas får jo ikke lov at teamet til at vinde’, så vil jeg sige én ting. En position som førstekører er noget, man kører sig til, og ikke noget man trækker lod om internt i teamet. Er man hurtigere end teammakkeren, bliver du før eller siden førstekører.

NÅR NÆSTE KAPITEL skal skrives i Valtteri Bottas’ F1-historie, bliver det fra 2022 som bekendt i en Alfa Romeo. Skidt for Bottas er det så, at Andretti Motorsport måske køber teamet. Det vil uden tvivl betyde, at der inden længe vil blive placeret en amerikansk kører i en af bilerne, og så kan det altså blive svært at holde gang i karrieren lige så længe som landsmand Kimi Raikkonen.

