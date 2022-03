Fortsætter på trods af terror

Formel 1-weekenden i Jeddah fortsætter som planlagt, selvom en oprørsgruppe fredag ramte et saudisk oliedepot med et missil kort fra racerbanen

Der kommer ingen ændringer i programmet for Formel 1-weekenden i Jeddah. Det oplyser løbsarrangørerne, Saudi Motorsport Company (SMC), i kølvandet på det missilangreb, der under fredagens første træning ramte et oliedepot små 20 kilometer fra Corniche-banen i Jeddah:

'Vi er opmærksomme på angrebet på Aramco-stationen i Jeddah tidligere i eftermiddags. Løbsarrangørerne forbliver i tæt kontakt med de saudiske sikkerhedsmyndigheder og med F1 og FIA for at sikre sig den nødvendige sikkerhed, og sikkerhedstiltag vil blive implementeret for at sikre sikkerheden for alle gæster, kørere og interessenter.'

'Løbsweekenden vil fortsætte som planlagt. sikkerheden for alle vore gæster er fortsat vores hovedprioritet, og vi ser frem til at byde fans velkommen til en weekend med top-racerløb og -underholdning,' skriver løbsarrangørerne, SMC, i en erklæring.

Oliedepotet i Jeddah brænder voldsomt efter missilangrebet. Foto: Ritzau Scanpix

Fredagens anden træning blev forsinket med et kvarter, da Formel 1-boss Stefano Domenicali havde indkaldt alle involverede til møde om sikkerheden.

Det er den yemenitiske oprørsgruppe Houthi, der har taget ansvaret for missilangrebet på det statslige saudiske olieselskab.

Yemen og Saudi-Arabien har været i krig siden 2015, hvor Saudi-Arabien stillede sig i spidsen for en koalition, der ville genindsætte den afsatte præsident, Mansour Abed Rabbo Hadi, som blev væltet af netop Houthi-oprørerne.

Siden er titusinder blevet dræbt i blandt andet saudisk-ledede luftangreb i Yemen.

Hvis eller houthierne ikke optrapper er der en træning lørdag, der bliver efterfulgt af kvalifikationen kl. 18. Selve løbet bliver kørt kl. 19 søndag. Du kan naturligvis følge både kvalifikation og løb live her på sitet.

