Forvirring før F1-eksperiment

Silverstone jublede over kanontider fra Lewis Hamilton og George Russell, men intet er afgjort, da Formel 1 for første gang lader et sprintløb lørdag afgøre startgridden til grandprixet

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Forventningens glæde er til at overse, før Formel 1 denne weekend forsøger et nyt format, hvor lørdagens traditionelle tidtagning erstattes af et sprintløb på 100 km, som bestemmer startrækkefølgen til søndagens grandprix.

Alt sammen for at gøre hele showet mere interessant for tv-seerne, og de 140.000 tilskuere til stede på Silverstone.

Beslutningen har været en hård fødsel, da flere af holdene har strittet imod. Ikke mindst fordi et ekstra løb hurtigt koster dyrt i reservedele endda i samme sæson, som man har indført et budgetloft.

Hos kørerne er der mere tale om forvirring i forhold til koncept, strategi, og hvem der egentlig får pole-position i rekordbøgerne.

- Jeg er hverken for eller imod i øjeblikket. Jeg vil se det ske, og hvordan det virker, siger Max Verstappen.

VM-stillingens etter går efter sejr både lørdag og søndag.

- Først prøver du at vinde sprintløbet, for det er tre ekstra point, selv om søndagens løb er det vigtige. Men vi skal først prøve en weekend, før vi kan bedømme ideen ordentligt, siger Red Bull-stjernen.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

En tidtagning fredag fastlægger startplaceringerne til lørdagens sprintløb, og her skal kørerne så bestemme sig for, hvor meget risiko de tør tage.

Crash koster dyrt.

Men det ligger ikke i mentaliteten at tage en start forsigtigt, mener Ferraris Carlos Sainz.

- Helt ærligt, så med mit kendskab til F1-kørere, starter og første omgange, tror jeg ikke, at mange i de første seks-syv sving tænker på søndag. For mit eget vedkommende tror jeg bare, at jeg går efter den, siger spanieren.

- Men når løbet falder til ro, ja, så begynder vi at tænke på søndag.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Bekymringen på forhånd er, at sprintløbene risikerer at blive kedelige, hvis ingen tager chancer.

- Hvis du starter oppe foran, prøver du nok at undgå unødig risici, men hvis du starter lidt længere tilbage, vil starten være en god mulighed for at avancere en håndfuld positioner, siger Daniel Ricciardo.

- Jeg støtter muligheden for at have to racestarter på en weekend og tage det derfra. Jeg glæder mig. Det er godt, at vi eksperimenterer og prøver at forbedre sporten, siger McLarens spanier.

Dog venter en statistisk udfordring, hvis formatet bliver en succes.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton har scoret 100 pole-positions i sin karriere med mærkbar distance til Michael Schumacher (68) og Ayrton Senna (65) på de næste pladser.

Systemet har været på plads siden 1950, men på søndag tilhører pole-position vinderen af et sprintløb.

- Jeg synes, det er forkert. Pole er den hurtigste opnåede tid under kvalifikation. Det bliver alt sammen lidt forvirrende. Men det kommer naturligvis an på, om det bare er denne gang, for så betyder det ikke det store, siger Sebastian Vettel, der selv er noteret for 57 poles i karrieren.

- Ender vi med at have ti sprintløb næste år eller i fremtiden, bliver det lidt mærkeligt. Pole-position burde gå til køreren med den hurtigste omgang, mener tyskeren.

Senest man forsøgte et alternativ til den nuværende knockout-tidtagning med Q1, Q2 og Q3 var i 2016, hvor konceptet fejlede med et brag og kun holdt to grandprixer. Man kan argumentere for, at det som minimum var et for meget.

Her prøvede man at eliminere en kører per 90. sekund. I praksis endte det med kaos i starten og ingen biler på banen i slutningen af Q3, for ingen havde dæk tilbage til at forbedre deres tider.

Alt sammen forudsagt af kørerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mercedes slog tilbage på Silverstone i kampen mod Red Bull, hvor Lewis Hamilton var hurtigst under fredagens 'kvalifikation'. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Hjemmebane-triumf

Et udsolgt Silverstone fik en god start på weekenden, da Lewis Hamilton efter fem Red Bull-sejre i træk kørte hurtigste tid under fredagens tidtagning.

Bag ham til sprintkvalifikationen starter Max Verstappen, Valtteri Bottas og Charles Leclerc.

Fredagens triumfator var imidlertid George Russell, som kørte en fænomenal tid i sin Williams; ottendehurtigst under halvanden tiendedel fra fjerdepladsen.

Men svagheden ved sprint-kvalifikationen er så også, at Russell næppe kan holde fast i den til gælder.

Williams plejer at falde bagud i selve løbet, så spørgsmålet er, hvor længe han kan holde sig i top ti under sprinten.

Tidligere på dagen fik kvalifikationen til Formel 2 en rodet afslutning med over to minutter tilbage på klokken, da Robert Shwartzman kørte galt, så en række kørere fik ødelagt deres sidste forsøg.

Australske Oscar Piastri scorede pole-position, mens Christian Lundgaard kørte 10. hurtigste tid. Dermed starter danskeren på pole til lørdagens tidlige sprintløb.

Grandprixet på Silverstone bød også på præsentationen af de nye 2022-racere (læs mere her).

George Russell kørte sig endnu nærmere på en forfremmelse til Mercedes med en fænomenal omgang for Williams. Teamkammeraten starter ti placeringer bag ham. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix