Forvirringen total: Lundgaard får stjålet podie tilbage

SAKHIR (Ekstra Bladet): Formel 2 ser ud til at levere et brag af en sæson!

Christian Lundgaard stod for sin store del af underholdningen, da det nye format med to sprintløb om lørdagen debuterede i Bahrain med masser af action på banen og endnu mere kaos udenfor hos dommerne.

Danskeren blev først frataget sin andenplads i løb to, men fik den siden igen, alt imens dommerne i skrivende stund fortsat overvejer at give den foreløbige vinder en straf.

Det danske Formel 1-håb kom i første ombæring kun fra dagen med fire point for en sjetteplads i første løb på trods af, at han sluttede det andet løb som nummer to på vejen.

Det blev ikke til podium og champagne, selv om den 19-årige østjyde nåede at få en Pirelli-kasket på.

Christian Lundgaard i aktion på Bahrain International Circuit. Foto: Getty/FIA Content Pool

Dommerne lod straffene regne ned over feltet, og en af dem på ti sekunder havde ramt Lundgaard for at forårsage en kollision med Liam Zendeli i begyndelsen af løbet.

Hvad, de missede til start, var, at ART Grand Prix lod Lundgaard afsone sin straf, da alle pittede under en sen safetycar.

Før podie-fejringen rykkede danskeren fra anden- til niendepladsen på resultatlisten for så at få placeringen tilbage, mens podiedeltagerne stadig sad til pressekonference.

På banen var selve afslutningen af det andet løb et rent anliggende mellem Alpines akademi-kørere.

Oscar Piastri (Prema) vandt foran Christian Lundgaard med Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) på tredjepladsen. Australieren er dog i fare for at miste sejren, da han tvang sin danske rival af banen til allersidst.

Bahrain International Circuit er ekstrem hård ved dækkene; ikke mindst når solen er på, hvorfor kørerne havde problemer med at få et sæt dæk til at holde hele sprintløbet.

Det skabte intenst og spændende race, som ikke kun var skørt bagefter, men også undervejs.

Dækslid bliver også en kæmpe faktor til søndagens hovedløb.

Advaret mod teamrivalen

Her starter Christian Lundgaard i anden position efter kvalifikationen, hvor han kun var 0,003 sekunder fra Guanyu Zhous pole-position.

På forhånd frygtede Christian Lundgaard og ART Grand Prix besøget i Bahrain. Historisk har de ikke gode minder fra herfra, og når der køres under ekstreme temperaturer, men indtil videre har det danske medlem af Alpines akademi leveret over forventning.

I hovedløbet vil de forreste komme under tryk fra især de bagvedliggende Carlin-racere, som er et team, der for alvor har knækket koden til denne bane.

Vejrudsigten lover faldende temperaturer, hvilket kan hjælpe danskerens chancer.

Løbet køres 12.50 dansk tid.

