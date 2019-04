Fra drømme-kval til nedtur: Nu er årsagen fundet

Kønt var det ikke at se på. Fra sin fornemme startposition som sekser i Bahrains Grand Prix sejlede Kevin Magnussen ned gennem feltet som en vingeskudt fugl uden chance for point.

Teamet brugte dele af den efterfølgende test at finde forklaringer.

Grundlæggende handlede det som de fleste fleste problemer i Formel 1 om, at temperaturerne i dækkene ikke lå inden for det optimale vindue. Nok så vigtigt for Haas tror og håber teamet, at de kan undgå en lignende situation.

- Man kan vel kalde det heldigt at have en test lige efter en dårlig weekend. Vi var i stand til kopiere situationen og direkte lære af problemerne. Jeg tror, vi har fundet nogle interessante ting, som kunne være årsagen, fortæller Kevin Magnussen på sit pressemøde før Kinas Grand Prix.

- De føler, de har fundet nogle rigtige svar, så det bliver interessant at se, om det passer, når vi kommer i en lignende situation. Men jeg tror, det bliver anderledes i Kina, som er en anden type bane.

Der var ikke meget fart i Kevin Magnussen og Haas efter de første par omgange i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Efter to-tre omgange var danskerens forsvarsløs på langsiderne, når rivalerne åbnede på den kørerkontrollerede DRS-bagvinge.

Udover dækproblemerne var Haas-kørerne hæmmet af at køre med for meget downforce (vejgreb), som blev straffet på langsiderne. Hvilket der er en løsning på til weekendens race i Kina, hvor Shanghai International Circuit byder på en 1200 meters langside.

For at optimere topfarten medbringer Haas en anden bagvinge, som giver mindre luftmodstand (drag), men dermed også mindre aerodynamisk greb til svingene.

- Vi havde simpelthen ikke medium-downforce-pakken. Vi har den i denne weekend, men den var ikke klar (i Bahrain). Jeg forventede ikke, at vi havde så hårdt brug for den, som tilfældet var, siger danskeren.

- Det var okay under tidtagning, for der har du DRS, og forskellen bliver mindre end i løbet, men når du kører uden DRS, har du behov for at være mere effektiv.

- Under løbet føltes det næsten som om, at noget var gået i stykker. I sidste ende var vores bil for meget sat op til fart på en enkelt omgang. Både hvad angår downforce-niveau og dæk-håndtering var hele setuppet af bilen formentlig forkert til længere stint.

- Vi ved, at bilen er god. Den kvalificerede sig sekser om lørdagen, så det dårlige løb kan kun skyldes dækkene, og hvordan bilen var sat op, siger Magnussen.

Haas-raceren var forsvarsløs i Bahrain, hvor Romain Grosjean heller ikke fik mange omgange efter kontakt med Lance Stroll i begyndelse af løbet. Foto: Jan Sommer

Han var lørdag fem tusindedele fra at slå ikke bare en, men begge Red Bull. Hvilket den danske Haas-kører ser som en enlig svale.

- Jeg tror bare, de havde en dårlig dag. Verstappen var med, men den anden Red Bull kæmpede med det. De har haft lidt problemer i de første løb, men jeg forventer helt sikkert, at de kommer på niveau med de to andre store teams.

Teamchef Günther Steiner håber, at dæk-kvalerne ikke blive et tilbagevendende emne; som det var i 2017-sæsonen.

- Vi prøvede forskellige scenarier, og det lader til, at vi forstår problemet nu, siger han.

- Under hvilke temperaturer, du kører dem i løbet, gør en stor forskel. De første to omgange var okay, og derfra forsvandt vores performance, mens de andre var i stand til at håndtere deres dæk. Vores egen skyld, og derfor prøver vi at blive bedre.

