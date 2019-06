Fransk Haas-deroute: Kevin holdt sin mund

Fortsatte dækproblemer resulterede i sæsonens ringeste resultat for Haas i et kedeligt løb, som Lewis Hamilton vandt sikkert

For 12 måneder siden var Paul Ricard-banen scenen for en strålende sjetteplads til Kevin Magnussen og indledningen på en indbringende sommer for danskeren med point i fem af de seks løb før ferien.

Forsvaret mod Valtteri Bottas' Mercedes fremprovokerede smil hos teamejer Gene Haas og nåede med i den populære Netflix-serie 'Drive to Survive'.

Men Haas kommer ikke til at spille nogen rolle i afsnittet om Frankrigs Grand Prix, når næste sæson udkommer.

Det eneste positive ved 2019-udgaven set med teamets øjne er, at det er overstået.

Kevin Magnussen slog kun de to Williams og sluttede nummer 17, mens Romain Grosjean udgik fra positionen foran efter 47 omgange. Hvilket formentlig skyldes taktiske årsager, så de til det kommende grandprix gratis kan skifte gearkasse.

- Hård dag, makker. Undskyld for at vi ikke kan få temperaturerne under kontrol. Tak for at bringe den hjem, sagde danskerens løbsingeniør efter ternet flag.

Efter radiobrok i Canada med en efterfølgende skideballe fra Günther Steiner holdt Kevin Magnussen denne gang sin mund.

Både under og umiddelbart efter løbet.

Haas splittede strategierne efter teamets værste kvalifikation i år, så Kevin Magnussen begyndte på medium og Romain Grosjean på det hårde dæk.

Hvilket ikke gjorde den store forskel.

Dækproblemerne fortsatte for teamet, og de var kun for alvor hurtigere end bundproppen Williams.

Før det ændrer sig, er begge kørere chanceløse.

Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Bruger man fodboldterminologi endte Frankrigs Grand Prix 0-0 uden nogen chancer.

Lewis Hamilton vandt igen med anseelig margin til sin teamkammerat Valtteri Bottas og udbygger dermed føringen i VM-stillingen. Formel 1-fans verden over havde drømt om en udfordring fra Ferrari, hvilket udeblev.

Knap 20 sekunder adskilte den forreste Mercedes og Charles Leclerc på tredjepladsen. Teamkammeraten Sebastian Vettel dummede sig under tidtagningen og startede kun syver. Tyskeren formåede kun at køre sig frem til femtepladsen med udsigt til Max Verstappens gearkasse.

Renault havde udset sit hjemmebanegrandprix til at være stedet, hvor de med store aerodynamiske opgraderinger skulle rykke klart forbi midterfeltet.

Spådommen holdt IKKE stik.

Ganske vist nåede de i pointene med begge biler, men det var McLaren - ligeledes med Renault-motorer - som førte midterfeltet an.

Carlos Sainz overhalede sin teamkammerat Lando Norris i starten, så spanieren sluttede sekser. Den britiske rookie havde kurs mod syvendepladsen, inden han til allersidst blev ramt af tekniske problemer, så både Ricciardo, Räikkönen og Hülkenberg slap forbi.

Det hæderkronede britiske team udbygger dermed sin fjerdeplads i konstruktør-VM med et enkelt point.

Besøget på hjemmebane blev også ren nedtur for Pierre Gasly.

Han var hæmmet af som en af de få at skulle starte på brugte softdæk, som var ubrugelige i løbet, men efter fremgang for franskmanden på det seneste, var turen til Paul Ricard et tilbageskridt.

Fair nok at blive slået af sin teamkammerat, når han hedder Max Verstappen. Til gengæld dur det ikke på sigt at slutte uden for pointene, når man kører rundt i en Red Bull.

Han - og Haas - får en chance for oprejsning i Østrig allerede næste weekend.

