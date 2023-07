Fremgangen forduftede: - Tak for indsatsen

En overgang snuste Haas-duoen til point i Belgien, før dækkene igen gav op - Max Verstappen vandt for ottende gang i træk

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): For en stund lignede det fremgang for Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Kevin Magnussen sluttede nummer 15 og Nico Hülkenberg nummer 18 og næstsidst i Belgiens Grand Prix. Men på Spa-Francorchamps var de efter nogle hårde weekender i perioder noget, der mindede om konkurrencedygtige.

De kørte racerløb og duftede undervejs til top ti - lige indtil anden halvdel af det sidste stint, hvor de klassiske slid-problemer dukkede op igen.

En overgang så det lovende ud. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Tekniske problemer i tidtagningen betød, at Nico Hülkenberg kvalificerede sig sidst. Haas valgte derfor at tage en ny motorenhed til ham og ændre setuppet, så tyskeren startede løbet fra pitlane.

Og Kevin Magnussen havde en gridstraf med til løbet, så han startede 16’er, hvilket ikke ligefrem hjalp.

En lille byge undervejs og kølige temperaturer hjalp formentlig. Ikke desto mindre var farten i løbstrim markant bedre end i de seneste måneder, før den forsvandt til allersidst.

- Jeg synes, du gjorde det fantastisk med den bil, du havde, sagde danskerens ingeniør efter ternet flag.

- Tak for indsatsen.

Magnussen kvitterede for de pæne ord og konstaterede, at teamet bare skulle igennem den her periode.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) samlede et enkelt point til bundproppen, som nu har tre. Hans nye teamkammerat Daniel Ricciardo sluttede 16’er.

Max Verstappen og Red Bull var igen i en klasse for sig. Foto: SIMON WOHLFAHRT/Ritzau Scanpix

Max Verstappen (Red Bull) vandt ganske suverænt sit ottende grandprix i træk.

På 17. omgang overtog Max Verstappen føringen fra sin teamkammerat Sergio Pérez og så sig aldrig tilbage.

Takket være en gearkassestraf var hollænderens pole-position vekslet til en startplacering som sekser. Men som ventet kunne ingen holde den kommende verdensmester tilbage.

Pérez sluttede 22 sekunder efter som toer, og Charles Leclercs Ferrari rundede podiet af.

Undervejs fik hollænderen nærmest skældud af sin løbsingeniør for at lege lidt for meget og presse sine dæk unødigt.

I den våde del af sprintweekenden var Oscar Piastri (McLaren) den store stjerne. Men den unge australier stak snuden lidt for langt frem i første sving og blev klemt mellem Carlos Sainz (Ferrari) og muren. Han ødelagde sin frontvinge og udgik kort efter.

McLaren-raceren havde det generelt meget sværere i tørre forhold. De kørte med en større bagvinge, hvilket var godt i det våde føre, men kostede dyrebar tophastighed.

