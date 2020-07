Fernando Alonso løb med overskrifterne tidligere på ugen, da det blev offentliggjort, at han gør Formel 1-comeback for Renault næste sæson.

Hans spektakulære tilstedeværelse er kendt for at præge sporten på godt og ondt, men kedeligt er det sjældent, når Alonso er indblandet.

I 2018 fik Kevin Magnussen det at føle. Under kvalifikationen til det italienske grandprix på Monza ramlede de sammen og spolerede hinandens omgange. Danskeren følte sig påkørt og var efterfølgende rasende.

- Jeg kan ikke vente med, at han går pension, lød det blandt andet fra Magnussen.

Episoden blev siden nedtonet og talt ud, og tavlen er vasket helt ren, hvis de to skulle ende i duel igen næste sæson. Magnussen hilser i hvert fald Alonsos comeback velkommen i et interview med ESPN.

- Jeg anede ikke, at det ville ske. Det er nyt for mig, men naturligvis er det helt fint for mig. Jeg tror, det er fremragende for Formel 1. Der vil være en masse mennesker, som er tilfredse med det, siger han.

- Det vil med sikkerhed være godt for Renault at have ham i bilen. Det vil være godt for (Esteban) Ocon at have ham en som ham som målestok, og det vil virkelig være en mulighed for ham (Ocon, red.) til at stråle ved at vise vise sig frem over for ham.

Kevin Magnussen i snak med Fernando Alonso i forbindelse med grandprixet i Bahrain 2018. Foto: Jan Sommer

Det bliver tredje gang i karrieren, at Fernando Alonso gør sin entré hos Renaults Formel 1-mandskab.

Spanieren havde sin første tid på det franske hold i perioden 2002-2006, inden han kom tilbage og nappede to sæsoner yderligere i 2008-2009.

Størst succes havde han under første ophold, hvor begge hans VM-titler blev kørt hjem i henholdsvis 2005 og 2006.

