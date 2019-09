Fremtidens F1-stjerner: Dansker står først i køen

Til denne sæson tog Formel 1 hul på et forestående generationskifte med tre succesrige forfremmelser.

George Russell, Lando Norris og Alexander Albon har alle bevist, at de er den ægte vare. Sidste års top tre i rugeklassen F2 tog skridtet op med succes.

Men det varer ikke meget længere end et år, før der åbner sig flere pladser.

I 2021 stopper da 41-årige Kimi Räikkönen. Samme år fylder Lewis Hamilton 36, Romain Grosjean 35 og Sebastian Vettel 34.

Erfaring er vigtig i Formel 1, men som demonstreret af den trio og Charles Leclerc året forinden kan rookier sagtens levere fra første sæson.

Med hjælp fra talentchefer og agenter i F1-paddocken har Ekstra Bladet samlet en liste over, hvem der står først i køen til at blive fremtidens F1-stjerner.

Et par har for mange penge og for godt et navn til at blive forbigået. Den næste kører, som når Formel 1 på rent talent, finder vi i den nye F3, som kører sæsonfinale denne weekend i Sochi.

En af dem er dansker ...

En magtfuld trio i paddocken. Fra venstre Fred Vasseur, Alfa Romeo-teamchef og medejer af talentfabrikken ART Grand Prix, Mercedes-talentchef Gwen Lagrue og Alessandro Alunni Bravi, der blandt andet er manager for Christian Lundgaard. Foto: Jan Sommer

Robert Shwartzman, 20 år

Den unge russer fra Skt. Petersborg har været oplevelsen i årets nye 30 mand store F3-mesterskab, som samlede europæisk Formel 3 og GP3. Sammen med sine teamkammerater fra Prema har Shwartzman domineret serien. Stabilt gode resultater i de sidste fem sæsoner gør ham til et yderst godt bud på Ruslands næste Formel 1-kører. Som medlem af Ferraris akademi er han dermed på sigt også i spil til et sæde hos Alfa Romeo. Næste sæson bliver han formentlig teamkammerat med Mick Schumacher hos Prema i F2.

Robert Shwartzman (t.h.) er et yderst godt bud på en fremtid F1-kører. Foto: Jan Sommer

Christian Lundgaard, 18 år

Før F3-finalen blev Renaults danske akademi-medlem den første racerkører født i dette årtusinde, som testede en tidssvarende Formel 1-racer; den to år gamle RS17’er. F3 er ikke gået helt som planlagt, hvilket har lige så meget med en skuffende sæson fra sejrsvante ART Grand Prix at gøre som danskerens evner. Om det bliver til en tredje eller sjetteplads i mesterskabet ændrer ikke på, at han er stjernen i franskmændenes talentprogram.

Før sæsonfinalen har han scoret flere point end sine to teamkammerater til sammen og er bedste kører i den nye F3-serie, som til den fra en lavere kategori uden erfaring fra Formel 3 eller GP3. Renault har som erklæret mål at sætte en akademikører i deres bil, og Lundgaard er favoritten.

Skulle franskmændene ikke kunne finde plads, har østjyden en trumf. Hans manager er del af Alfa Romeo-teamets ledelse …

Christian Lundgaard er stjernen i Renaults talentprogram. Foto: Jan Sommer

Jüri Vips, 19 år

Den finske talentskole er ved at løbe tør, men en sejltur på tværs af den finske bugt finder vi estiske Jüri Vips, som efter en solid sæson i F3 er Red Bulls bedste bud på en kommende F1-kører. Energidrikkens omfattende talentprogram er imidlertid tyndt besat for tiden, og et sted danske Frederik Vesti bør banke på med sin pokal fra det regionale F3-mesterskab i hånden. Red Bull samlede Vips op, efter han slog blandt andre Vesti i 2017 i tysk F4, og uden tilknytning til et F1-team eller en stor pengetank, er det svært at nå gennem nåleøjet.

Red Bulls talentprogram er presset for tiden. Jüri Vips er lige nu bedste bud på en kommende Toro Rosso-kører. Foto: Jan Sommer

Yuki Tsunoda, 19 år

Mange andre interesser end de sportslige er i spil i Formel 1. Ligesom Red Bull har en fødekæde af kørere gennem Toro Rosso til Red Bull, har motorleverandøren Honda sin egen dagsorden. De vil rigtig gerne have en japaner ind hos Toro Rosso, men det kniber med at finde en, der kan klare kravet om en superlicens. Tsunoda vandt sidste år japansk F4 for ‘Honda Formula Dream Project’. I F3 er det gået hæderligt med en anden halvdel af sæsonen, som tæller en sejr og to podier.

Mick Schumacher, 20 år

Sønnen af den syvdobbelte verdensmester når Formel 1 inden for overskuelig fremtid, med mindre han stordummer sig. Romantikere drømmer om at se ham i en rød Ferrari. Udfordringen er blot, at han ikke tegner til at besidde i nærheden af faderens talent.

Debutsæsonen i F2 har mildest talt ikke været imponerende på trods af, at han kører for det suveræne Prema Power Team i et historisk svagt felt.

Alligevel hviskes der i krogene om, at fraktioner i Ferrari ønsker ham placeret hos Alfa Romeo allerede næste år. Han har superlicensen på plads. Formentlig venter de til 2021 efter endnu en sæson i F2.

Mick Schumacher har i år testet for både Ferrari og Alfa Romeo. I F2 er det dog gået knap så godt. Foto: Jan Sommer

Guanyu Zhou, 20 år

Kineseren er Christian Lundgaards største konkurrent i Renault talentprogram. Bag rattet er han ikke voldsomt imponerende trods enkelte podier i sin F2-debutsæson. Men han har seriøs kapital bag sig, og sporten tørster efter en kører fra det enorme kinesiske marked. Teamboss Cyril Abiteboul drømmer om et Renault B-team. Bliver det en realitet, kan det sagtens ende med at blive for kinesiske penge.

Hvis Guanyu Zhou får samlet sig nok point til en superlicens, kan han meget vel blive Kinas første Formel 1-kører. Foto: Jan Sommer

Nicholas Latifi, 24 år

Alderspræsidenten i denne gruppe er kun med, fordi han højst sandsynligt kører Formel 1 næste år for Williams. Igen er det pengene, som gør forskellen. Farmand har fat. Rigtig godt fat …

Franskcanadieren øjner andenpladsen i F2, men ingen falder på halen af den præstation, når man har tilbragt over fire sæsoner i klassen. Williams har bare brug for en betalingskører.