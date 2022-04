Frisk på et tvist

IMOLA (Ekstra Bladet): For første gang i år afgøres startgridden til søndagens Formel 1-grandprix med et sprintløb.

Sidste år fulgte Kevin Magnussen eksperimentet på tv, som lyder bedre i teorien, end det var i praksis. Tidtagningen afvikles allerede fredag og er lige så intens som altid.

Problemet er, at de store point er i spil om søndagen, så ingen tør at give den rigtig gas om lørdagen for at vinde en enkelt placering.

Man risikerer at tabe langt mere, end man kan vinde.

For at give større incitament til chancer er der nu point til de første otte om lørdagen. Kevin Magnussen så imidlertid gerne et tvist i en anden retning, så sprint-kvalifikationen blot var en sprint.

- Jeg synes, det er en meget god idé, hvis man lavede tidtagningen, så den var startgridden til begge løb, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Det vil være ret sjovt og give et ekstra element til weekenden.

Sidste år var der kun point til de tre første. De første par omgange var spændende, men uden pitstop sker der ikke det store med placeringerne derefter, hvilket også har med kørernes risikovillighed at gøre.

- Det er et løb, hvor der er point på spil, og det bestemmer startgridden, så der er masser af grunde til at presse den. Men det er også en løbssituation, hvor en lille fejl kan betyde, at du starter sidst i grandprixet. Tankegangen er lidt tricky. Det handler om ikke at lave fejl og fuldføre, siger Magnussen.

- Hvor meget er du villig til at satse?

- Ikke supermeget i virkeligheden. Du er villig til at satse lidt, hvis du kan få et point og får muligheden, så tag den. Så har du det, for man ved aldrig, hvad der sker om søndagen.

Nyskabelser er en god ting, og ligesom Haas-teamchef Günther Steiner pointerer, så gør det intet med lidt variation, når kalenderen tæller 23 løb.

Men det må ikke gå for vidt, mener Kevin Magnussen.

- Jeg synes ikke, at de skal lave alt for meget om i formatet. Det er fint at prøve med de her sprintløb. Personligt synes jeg, at en almindelig løbsweekend fungerer rigtig godt.

På mange måder er han traditionalist dog uden at være modstander af forandring.

- Nogle gange sker der nogle ting med sporten, hvor det kan være ukomfortabelt for en fan af Formel 1 gennem mange år. En sport, man elsker så meget. Men det vigtigste er, at de fans, som ser Formel 1 i dag, er underholdt. Men der skal klart være noget kontinuitet, og det vil være rart med al den statistik, at der ikke er en pause, hvor det lige er lidt anderledes, siger han.

Tildelingen af pole-position i 2021-2022 er således allerede noget rod. Sidste år gik den til vinderen af sprint-kvalifikationen, mens den fra i år går til den hurtigste i fredagens tidtagning.

Med andre ord er der ingen garanti for, at indehaveren af pole-position i historiebøgerne rent faktisk starter løbet som nummer et.

Ser frem til weekenden

Haas og Kevin Magnussen glæder sig til Imola efter en svær weekend i Australien. De frygter ikke en gentagelse.

- Vi begyndte bare weekenden på hælene og valgte den forkerte strategi. Så får man sådan et resultat. Jeg ser frem til det her løb, siger Magnussen.

- Jeg tror, at bilen er rimelig god her. Vores svaghed er nok højhastighedssving; der er nogle her, men der er også medium- og langsomme.

