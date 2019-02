Frugtbar vinter: God fornemmelse hos Haas-boss

Sidste år var Haas-teamet vintertestens store overraskelse.

Farten viste sig ægte, og fra begyndelsen af sæsonen var VF18'eren den fjerdehurtigste bil, også selv om kørerne - i særdeleshed Romain Grosjean - ikke fik det optimale ud af den til at begynde med.

Denne vinter har været sammenlignelig med for et år siden, og teamchef Günther Steiner ser med forventning frem til at se, hvorvidt tallene fra vindtunnellen stemmer overens med virkeligheden.

- Vi har en tilsvarende følelse på dette tidspunkt af sæsonen sammenlignet med i fjor. Vi ved, hvilke fremskridt vi har gjort. Vi ved, hvor vi står i forhold til det nye reglement. Men ikke hvor de andre er. Jeg er ret sikker på, at vi er okay, men det kan betyde meget, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Netop det nye aerodynamiske reglement, som betyder, at både frontvinge, gulv og siderne skulle designes fra bunden og ikke som en naturlig videreudvikling af 2018-modellen, giver ubekendte.

- Jeg tror ikke, vi har en dårlig bil, men jeg ved ikke, hvor de andre står. Hvis du havde spurgt mig for 12 måneder siden, om vi skulle ende med at have den fjerdehurtigste bil, ville jeg aldrig have sagt det, og det vil jeg heller ikke i år.

- Jeg ved det simpelthen ikke, men jeg er sikker på, at vi igen har en solid bil, konstaterer Haas-bossen.

Haas i London: Günther Steiner om den kommende sæson. Fotograf: Patrik Lundin

