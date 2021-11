Frustration hos Haas: - Nej, jeg tager ikke pis på dig

Haas-cheferne måtte endnu en gang skride ind over radioen over for Nikita Mazepins brok

Haas-teamchef Günther Steiner har sit at se til, som teamet bruger 2021 til at gøre rookierne Mick Schumacher og Nikita Mazepin klar til forhåbentlige mere konkurrencedygtige tider efter nytår.

Dynamikken mellem legendens Ferrari-støttede søn og Haas-teamets russiske mæcens knægt er interessant og viste sig endnu en gang i Mexico.

Under tidtagningen blev Nikita Mazepin sat på plads over radioen, da han endnu engang følte sig forfordelt under kvalifikation.

Russeren ville have lov til at overhale sin teamkammerat, men fik blankt nej fra sin løbsingeniør.

- Tager du pis på mig, svarede Mazepin, hvilket udløste chefingeniør Ayao Komatsu røst på æteren for en sjælden gangs skyld.

- Nej, jeg tager ikke pis på dig, Nikita. Hvis du har brug for at skabe dig et hul, så gør det nu, sagde japaneren.

Efterfølgende forklarede Mazepin sin utilfredshed med tidtagningen på Zandvoort, hvor Schumacher havde fået grønt lys til at overhale ham.

Situationerne er dog ikke helt identiske, som teamchef Günther Steiner også pointerede.

I Holland indledes sidste sektor af et langsomt sving, hvorefter det går hurtigt rundt på den skrånende lynhurtige kurve.

I Mexico holder bilerne nærmest parkeret i den sidste sektor, hvor man skal gennem det tidligere baseball-stadion, før man starter omgangen.

Günther Steiner understreger, at teamets unge kørere nogle gange skal være bedre til at lytte. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

På sit pressemøde forklarede Steiner, at teamet rent faktisk gjorde Mazepin en tjeneste. Hans dæk havde det fint, og han kunne selv sørge for at sikre en passende afstand, der ville udløse en slipstrøm uden at ryge ind i trafik.

- Situationen endte bedre for Nikita, for Mick ramte trafik i de sidste sving, og det gjorde han ikke. Men det ved han ikke.

- Vi prøver at gøre vores bedste, for som jeg altid siger: Gutter, vi ser meget mere end jer, så lad være med at lege løbstrateg. Bare lyt!

- Jeg tror, at han i kampens hede ønskede at vide mere, men det var mere sådan, nej, det her er, hvad du skal gøre, siger Steiner.

De mange motorstraffe til selve grandprixet betød, at selv om Mick Schumacher kvalificerede sig som bedste Haas med 18. hurtigste tid, så startede han løbet 14’er.

Situationen var den samme i 2017, hvor Haas havde den præcist samme skrækkelige kvalifikation, men blev rykket frem til 14. pladsen, og Kevin Magnussen med en af F1-karrierens bedste løb scorede en ottendeplads, hvor danskeren i en hektisk afslutning holdt Fernando Alonso og Lewis Hamilton bag sig.

Men der var ingen Haas-magi søndag; dertil er VF-21’eren simpelthen for ringe.

Nikita Mazepin snuste til midterfeltet i Mexico, men glædede varede kort. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher blev fanget i startcrashet og udgik, og selv om Nikita Mazepin under genstarten var en sjælden gæst helt oppe på 11. pladsen, så blev det hurtigt hverdag for russeren, der sluttede som nummer sjok.

Kimi Räikkönen scorede fire point til Alfa Romeo, så Haas er mere end nogensinde i totalt isoleret i bunden af konstruktør-VM; detaljerne i den sjove ende af feltet finder du her.

