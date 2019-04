Frustrationer hos Haas: Det vigtigste mangler

På en enkelt omgang er Haas’ VF19-racer 'fucking god' for at bruge Romain Grosjean kulørte ordvalg efter Kinas Grand Prix. Men nu uddeles der hverken point under træning eller til kvalifikation.

Først efter op til to timers race er der betaling ved kassen, og i løbstrim har Kevin Magnussens hold et problem. F1’s løb nummer 1000 blev et deja-vu fra Bahrain.

Selv om begge Haas startede i top ti, manglede de fart, da det blev alvor, og tog tomhændede fra Shanghai.

- Nu har vi kvalificeret begge biler i Q3 i alle tre løb, så bilen kan ikke være helt skidt. Der er bare et eller andet, som ikke fungerer i løbspace. I hvert fald i de seneste to løb. Det skal vi have styr på. Det er det eneste, der mangler, men så også det vigtigste, sagde Kevin Magnussen efter sin anden 13. plads i træk.

- Vi forstår det ikke helt i øjeblikket, og det er vi nødt til at gøre. Det er ikke så nemt i øjeblikket. Hvilket er frustrerende, når man kan se, at vi har en god bil, der kan kvalificere sig godt. Og så kan vi ikke konvertere det til fart i løbet.

Teamkammeraten Romain Grosjean var med en 11. plads tættere på et enkelt point. Blå flag gjorde ikke situationen nemmere for Haas-duoen. Når man bliver taget med en omgang, ligger man i beskidt luft et stykke tid. Det koster dæktemperatur, og Haas-racerens problem er netop at holde gummiet varmt nok.

- Helt ærligt var jeg lidt bekymret på forhånd. Vi er fucking gode på en omgang, og bilen føles fantastisk, men lige så snart, vi har kørt to omgange, er dækkene der ikke længere. Vi er nødt til at forstå det bedre, konstaterer Grosjean.

Sådan endte sidste træning for Alexander Albon. Alligevel lykkes det på imponerende vis rookien at score et enkelt point. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

- Uden blå flag til sidst ville jeg have scoret et point, men Alex forsvarede sig fornemt. Tillykke til ham. Det er ikke, hvor vi ønsker at være. Slet ikke når Alex starter fra pitlane, men vi gjorde det bedst mulige. Vi er nødt til at forstå vores race-pace lidt bedre. Den er virkelig god til kvalifikation – under løbet er den svær, siger han.

Toro Rossos rookie Alexander Albon kørte galt under træning lørdag og missede derfor kvalifikationen. Hans togt fra start i pitlanen til tiendepladsen udløste fortjent hæder som dagens kører.

Lewis Hamilton vandt det historiske grandprix, som hvad underholdning angik på ingen måde går over i historien. Han overtager førstepladsen i VM-stillingen og udbygger samtidig føringen til Ferrari.

