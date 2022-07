Frustrerede over dommerne: Udvandrede fra kørermøde

Der mangler igen ensartethed i beslutningerne fra Formel 1's stewards, mener flere kørere, som er utilfredse med de skiftende dommere. Sebastian Vettel fik en betinget bøde for sin opførsel på kørermødet i Østrig

Lad dem køre race!

Sådan har mantraet lydt i snart årevis, men ikke desto mindre føler flere Formel 1-kørere, at der igen mangler ensartethed, når stewards beslutter, hvilke aktioner på banen, der straffes, og hvilke der ikke gør.

Efter Silverstone var Fernando Alonso ude med riven efter både Charles Leclerc og Sergio Pérez, mens Mick Schumacher mente, at de seneste retningslinjer blev brudt af Max Verstappen, da tyskeren kæmpede mod hollænderen om syvendepladsen på sidste omgang.

Situationerne blev taget op på kørernes møde i Østrig.

- Som jeg forstod det, blev reglerne ændret i begyndelsen af året, så man skulle efterlade plads, når to biler var ved siden af hinanden. Hvilket denne gang ikke var tilfældet. Så det skal vi have talt om, siger Mick Schumacher ifølge The Race.

Sebastian Vettel blev kaldt til stewards for sin opførsel på fredagens kørermøde. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Haas-køreren bakkede af i den sidste duel og undgik kontakt.

- Jeg vidste, at han ikke ville efterlade plads. Samtidigt er jeg bevidst om regelændringerne først på året og konsekvenserne af dem.

- Når der ingen konsekvenser var, betyder det tydeligvis, at reglerne har ændret sig igen. Hvis det samme sker, vice versa, burde det være okay.

Haas-teamchef Günther Steiner bad selv sin kører om at tage emnet op.

- Jeg er enig i reglerne, hvis de er konsistente. Efter løbet kom det op, fordi folk i begyndelsen af sæsonen blev straffet for den slags, siger Steiner.

Max Versappen efterlod ikke nok plads, mener Mick Schumacher. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

- Jeg sagde til Mick, at til næste køremøde skal det fastslås, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er. Så man holder sig til en præcedens og ikke ændrer praksis hele tiden alt efter, hvem der er hvem.

- Max er en af de bedste, hvis ikke den bedste til at forsvare. Det var godt, at Mick kæmpede mod ham. Risikoen, han tog, var ikke stor. Han vidste, hvornår han skulle bakke af, og Max vidste præcist, hvad han lavede. Men fremadrettet skal vi vide, hvad der er tilladt, så der er ens regler for alle.

Bølgerne gik så højt på kørermødet, at Sebastian Vettel udvandrede.

Efter sigende fordi tyskeren var utilfreds og frustreret over den vaklende linje fra de nye løbschefer Niels Wittich og Eduardo Freitas. Ifølge BBC forlod han lokalet med en kommentar om at være træt af at have haft samme diskussion i 15 år.

Vettel blev lørdag kaldt til stewards grundet sin opførsel og modtog herefter en betinget bøde på 25.000 euro. Ifølge kendelsen undskyldte den firedobbelte verdensmester på forhånd på et efterfølgende møde med løbsledelsen.

Også Fernando Alonso havde talt med store bogstaver. På Silverstone konstaterede Alpine-køreren lige efter løbet, at han ville blive forfremmet til en fjerde- eller tredjeplads grundet rivalers kørsel.

Spanieren mente, at Leclerc havde zigzagget på langsiden som forsvar. Mens samme Leclerc, Pérez og Hamilton havde været af banen i deres kampe mod hinanden.

Tidligere på året blev Alonso degraderet ud af pointene for samme brøde, og i Canada mistede han en placering grundet forsvar med et ekstra skift af retning.

- Nu er det en helt anden retning, end vi har set tidligere. Så det bliver meget, meget interessant at få styr på, siger Alonso ifølge motorsport.com.

Fernando Alonso erklærer sig 'forvirret'. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Han anerkender, at nogle situationer kan være svære at dømme:

- Men vi fik at vide, at den hvide linje er nem at overvåge. Det blev den ikke i Silverstone.

- Der var ingen straf, så jeg er meget forvirret.

- De har et svært job. Vi prøver alle at hjælpe dem, så jeg siger ikke, at noget var rigtigt eller forkert i Silverstone.

- Jeg siger, at vi alle skal være enige om, hvad der gælder.

Charles Leclerc synes selv, at der i Storbritannien blev kørt hårdt, men fair. Lewis Hamilton blev skubbet af banen i kampen om andenpladsen - og er enig.

- Jeg synes, det var god racing mellem os. Jeg ville have gjort nøjagtigt det samme, som ‘Checo’ (Sergio Pérez) gjorde. Det var god racing, siger briten.

Kørernes talsmand George Russell forklarede efterfølgende, at kørerne ikke ønsker flere straffe, men ens regler for alle. Og så er der utilfredshed med det nye system, hvor rollen som løbschef går på tur.

- Vi kommer ofte til det næste løb, og så er stewards fra det seneste der ikke. Så der er intet ansvar over for beslutninger eller forklaringer af dem, siger Mercedes-køreren.

