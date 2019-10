Frustreret over Haas-strategi: - Giver ingen mening

Kevin Magnussen satte spørgsmålstegn ved pitvæggens beslutninger i et skuffende grandprix for Haas på japanske Suzuka

Man gør sig selv ingen tjenester, når man er en af to kørere, som sender sin racer i væggen under kvalifikation og derfor måtte starte Japans Grand Prix som 19’er.

Alt imens teamkammeraten får det maksimale ud af den temperamentsfulde VF19’er og starter tier.

Men Kevin Magnussen skulle nu bruge under en halv omgang, før de ni placeringer til Romain Grosjean var udlignet. Faktisk overhalede den 27-årige dansker sin kollega uden de store problemer efter få sving.

Til gengæld kostede det ham dyrt ikke at blive pittet som første Haas-kører.

Undervejs bandede Magnussen over radioen, og selv om det kun var over for dansk 3+ og ikke til internationale medier luftede han også sine frustrationer efterfølgende.

Stadig i kørerdragt og med adrenalinen pumpende rundt i kroppen købte han ikke forklaringen om et langsomt pitstop.

- Vi var ikke hurtige nok endnu engang. Det var ikke håbløst, men vi lå ikke, hvor vi skulle. Jeg startede sidst, men kom godt op, siger Kevin Magnussen.

- Af en eller anden grund skulle jeg i pit efter Romain og kommer ud bag hele den gruppe.

- Jeg spurgte flere gange og fiskede efter at komme i pit. Alligevel er jeg nummer to, der ryger ind. Det skal jeg lige have hørt om, hvorfor det skete, for det gav ikke meget mening, fortsatte han.

Fra sidste startrække fik Kevin Magnussen en fremragende start og overhalede blandt andre sin teamkammerat, der var startet ni pladser længere fremme. Men så gik det meste galt. Foto: Haas F1 Team

Oven på bommerten i kvalifikationen snuste danskerens ellers til point. På femte omgang var han helt oppe som 11’er.

- Det var en god start og en god første omgang. Jeg gjorde, hvad der skulle til for at komme tilbage fra den placering, vi startede fra. Så gik det i kage derfra.

- Det var ikke forfærdeligt i forhold til dæk og farten i løbstrim. Ikke som det havde været tidligere i år. Med bedre pitstop og strategi tror jeg, at vi kunne have scoret point, mener Magnussen.

På den efterfølgende debriefing får Haas-strateg Mike Caulfield dog ikke vildt svært ved at forsvare sine beslutninger.

Haas pitter Romain Grosjean først for at dække af for Alfa Romeos Kimi Räikkönen. Tilmed er franskmanden startet løbet på brugte softdæk i modsætning til Kevin Magnussens mere holdbare friske medium.

Pitstoppet var langsommere - omkring et halvt sekund - selv om det næppe havde været nok til at holde kollegaen bag sig.

Kevin Magnussen mente efterfølgende, at teamet havde smidt en mulighed for point ved ikke at pitte ham først. Foto: Haas F1 Team

Lytter man til teamradioen, hører man, at der ikke foregår noget skummet. Romain Grosjean får direkte besked på ikke at køre race mod Magnussen.

- Hvad betyder det, spørger han.

- Han kommer ud foran dig, svarer ingeniøren.

Men det såkaldte ‘undercut’ kombineret med det langsommere pitstop var så effektivt, at Grosjean var langt foran, og to omgange senere overhaler han også Antonio Giovinazzi, som italieneren kommer ud efter sit dækskifte.

Lige lidt hjalp det, for så var der heller ikke mere fart i Haas, som sluttede 15 og 17.

Romain Grosjean har også noget at tale med sine folk om. For andet løb fik franskmanden en skrækkelig start, hvor han nærmest stod stille.

- Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var bag Kevin efter første omgang, hvilket siger lidt om, hvor dårlig den var, sagde han og skyder umiddelbart på, hvordan startproceduren er sat op.

