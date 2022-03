Frustreret over mega-crash: Ramte med 270 km/t

Fysisk havde Mick Schumacher det fint efter karrierens største ulykke. Tyskeren ærgrede sig derimod over at have misset Q3

JEDDAH (Ekstra Bladet): Allerede til morgenmaden var Mick Schumacher tilbage i Haas-lejren iført et stort smil, som han gjorde status med sine ingeniører.

Tyskeren var et smut forbi hospitalet til scanninger, men ramte sit hold senere på aftenen efter karrierens mest brutale crash.

- Det VAR en stor en. Som jeg hørte jeg, var det med 270 km/t., at jeg ramte. I en gadebil var det gået galt. Bilerne er bare så sikre nutildags, at jeg kunne gå fra den og stå her i dag uden problemer, sagde han søndag til blandt andre Ekstra Bladet.

Kevin Magnussens kollega blev siddende lidt længe i bilen, hvorfor tv-seere og F1-paddocken så til med bekymrede miner. Ingen tv-billeder er som regel et dårligt tegn.

Søndag middag var Mick Schumacher tilbage i paddocken. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg var 100 procent ved bevidsthed. Jeg var bare frustreret og irriteret over, at det var sket. Jeg tænkte bare over, hvad jeg kunne have gjort bedre, siger han.

- Jeg ville bare sikre mig, før jeg begyndte at rykke rundt og kravle ud, at alt var fint. Marshalls og lægerne kom med det samme; jeg sagde det til dem, men de følte, at det var sikrere, at jeg fik hjælp.

I december gik det også galt for Schumacher på denne meget hurtige og farlige bybane, hvor der har været debat om blandt andet den kerb, som tyskeren ramte forkert.

- Sidste år var en anden type ulykke. Denne her var hårdere for mig, især fordi vi havde bilen til at nå Q3. Det er ikke op til mig at vurdere sikkerheden; det tager tager officials og designere sig af, men der er nok et par ting, der skal kigges på.

- Hvis man skal i Q3, og jeg lå lige på grænsen, så skal man presse den. Det var, hvad jeg gjorde, siger han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Gearkassen er totalsmadret, og Ferrari-motoren har formentlig også ødelagte dele, så højst sandsynligt venter der straffe senere i år.

- Det er, hvad der sker, men det vigtigste er, at bilen er konkurrencedygtig. Selv hvis den starter sidst, kan man avancere, siger Schumacher.

Allerede lørdag aften besluttede teamet, at han ikke skulle køre. Risikoen for flere uheld på denne bane er for stor, og det ville kompromittere løbet i Melbourne om to uger.

- Jeg ville have været klar til at køre!

- Men jeg vidste, at det var løb to og reservedele på dette tidspunkt er begrænsede. Jeg vidste, det ville blive svært, men jeg håbede stadig at kunne køre, siger han.