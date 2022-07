Frygtede motoren ville eksplodere

Både i Monaco og Aserbajdsjan gik Kevin Magnussen glip af point på grund af defekter i Ferrari-motoren, og i Canada var det kollegaen Mick Schumachers tur.

Så da motoren i Kevin Magnussens bil omkring det første pitstop begyndte at sætte ud, blev danskeren svært nervøs.

At han nåede at se ternet flag denne gang overskyggede, at det kunne have blevet til mere end en ottendeplads på Red Bull Ring. Sjette- eller syvendepladsen var i den grad inden for rækkevidde og måske kunne han uden problemer have fightet med om Esteban Ocons (Alpine) femteplads.

- Jeg havde et lille motorproblem, som fik mig til at føle utilpas, fordi jeg var nervøs for, at motoren ville ryge i luften. Det ville ikke være første gang i år. Selv om den satte ud, hver gang jeg gik på gassen, var der stadig fart i bilen, og jeg var i stand til at score point, sagde han efterfølgende.

Kevin Magnussen lovpriste sin kollegas fremgang efter løbet. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Det var ikke perfekt, men det har været nogle gode weekender med dobbelte point og point i sprinten, så det er perfekt for os.

- Jeg begyndte at få det fra 15. omgang ved lave omdrejninger, så jeg var nødt til hele tiden at gå endnu et gear ned. Men jeg kunne køre løbet færdigt og bad til Gud om, at den ikke ville eksplodere, hvad den ikke gjorde. Så jeg er glad, sagde han.

Ferrari-motoren ville ikke mere i Carlos Sainz' bil. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Bekymringen var til at forstå. Alle Ferrari-drevne teams har haft problemer med driftsikkerheden i år.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) startede fra pitlane grundet en motorstraf, og Carlos Sainz havde kurs mod en andenplads i løbet, da spanierens Ferrari-motor brød i brand.

Selv om Charles Leclerc sikrede den anden Ferrari-sejr i træk, opstod der også tekniske problemer hos monegaskeren, som efter at have ført sikkert kun slog Max Verstappens Red Bull med halvandet sekund ved ternet flag.

Efter en uges pause venter løb i Frankrig og Ungarn før sommerpausen. I paddocken er der en vis overraskelse over, at Haas-raceren stadig er så konkurrencedygtig, når den som den eneste stadig kører rundt, som den gjorde under vintertest.

Banen i Østrig har været scenen for en række af Haas-teamets bedste resultater. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Tidligst på Hungaroring ændrer den sig markant.

- Det er spændende. Man skal være forsigtig med de her opgraderinger, for alle teams har ikke fundet så meget med deres. Forhåbentlig kan vi finde noget med vores.

- Men jeg forventer ikke et markant ændret billede. Hvis vi kan tage et lille skridt fremad, vil det være godt, siger Kevin Magnussen.

En dobbeltoverhaling leverede Magnussen, mens der var mest fart i danskerens VF-22'er. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

