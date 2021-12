Frygtelig afskedsgave: Farvel med et brag

Som rookie skal man først og fremmest passe på bilen og for alt i verden ikke smadre den. Tag Alpha Tauris Yuki Tsunoda, der fik på puklen i begyndelsen af sæsonen for sine mange fejl.

Men erfaring er intet skjold mod dumheder.

For det kan også gå galt i ens 353. og sidste grandprix-weekend i Formel 1 ...

'Dear Kimi. We will leave you alone now' har teamet skrevet på finnens bil, som reference til den berømte radiobesked fra tiden hos Lotus.

Men Kimi Räikkönen har ikke styr på alt og gav sine mekanikere den værst tænkelige afskedsgave.

Yas Marina Circuit er modificeret to steder til årets grandprix, som giver en samlet hurtigere omgang, men det gik lidt hurtigt for den 42-årige tidligere verdensmester i slutningen af anden træning.

I sving 14 ramte han væggen så hårdt, at Alfa Romeo-mekanikere får sit at se til med genopbygning af bilen resten af aftenen.

Farvel-beskeden fra teamet. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

I den intense kamp mellem Red Bull og Mercedes ser det meget lige ud.

Max Verstappen toppede tiderne i første træning, som dog ikke er så repræsentativ i Abu Dhabi, fordi den køres under fuld ørkensol, så asfalten er varmere end under tidtagningen.

Anden træning blev domineret af Mercedes og Lewis Hamilton med Max Verstappen helt nede som firer.

Men der er stadig en nats arbejde og endnu en træningssession, før det er tid til den meget afgørende kvalifikation til Abu Dhabis Grand Prix.

Alt er åbent ...

Trængslerne for Christian Lundgaard fortsatte i Formel 2. Højdepunktet under kvalifikationen var skænderier over radioen med hans franske team. Resultatmæssigt blev det kun en 12. plads efter at have været få tusindedele fra toppen under træning, så det bliver en sæsonfinale op ad bakke for østjyden, der næste år kører Indycar.

Allerede torsdag crashede Kimi Räikkönen - til en PR-event i ørkenen ... Foto: Florent Gooden/DDPI/Alfa Romeo Racing