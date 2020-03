Frygter ikke virus: Nu kommer 300.000 tilskuere

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Mens idrætsbegivenheder over hele verden aflyses, udskydes eller afholdes uden tilskuere, kører Australiens Grand Prix stort set som planlagt.

Mandag slog de lokale arrangører fast, at de overhovedet ikke overvejede at køre uden tilskuere. I weekenden var der samlet 86.000 tilskuere på det lokale cricket-stadion til kvindernes VM-finale, og de australske sundhedsmyndigheder ser ikke 300.000 F1-fans henover weekenden som en risiko.

- Der er ingen beviser for smitte-overførsler i Victoria (delstaten hvor Melbourne ligger, red.) i øjeblikket. Jeg har ingen bekymringer om at gå steder med store samlinger af mennesker eller på gaden i Victoria. Så jeg tror ikke, at der en risiko ved grandprixet, siger professor Brendan Murphy, øverste ansvarlig for de australske sundhedsmyndigheder, ifølge Reuters.

Pr. 9. marts havde Australien ifølge WHO registreret 77 tilfælde af coronavirus og ingen dødsfald.

I lufthavnene er der restriktioner for indrejsende, som har været i Kina, Italien, Iran eller Sydkorea inden for de seneste 14 dage.

Udover Ferrari hører Alpha Tauri samt dækleverandøren Pirelli og bremsefabrikanten Brembo hjemme i Italien. Australierne har iværksat særlige screeninger af både personel og fragt fra Italien.

Hos Haas har man også en afdeling i Italien, hvor chassisproducenten Dallara har sit hovedkvarter. Hovedparten af de folk bliver i regionen, og kun de allermest nødvendige er rejst med teamet.

Næste uges grandprix i Bahrain afvikles uden tilskuere, mens Kinas Grand Prix i april er udsat på ubestemt tid.

