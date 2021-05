Frygter tvang: Kræver hemmelig afstemning

Mindre teams stemmer mod deres egen interesse i Formel 1 for at tække deres større partner, mener McLaren, som vil have ændret, hvordan man stemmer for nye forslag

Red Bull ejer Alpha Tauri. Ferrari har tætte bånd til både Haas og Alfa Romeo. Mercedes indgår nu i et tæt samarbejde med Aston Martin og til dels Williams.

Partnerskaberne i Formel 1 er til at få øje på.

Men de er ved at gå for vidt, mener McLarens Zak Brown, topchef for et af de få tilbageværende uafhængige hold.

I et åbent brev giver han sit syn på Formel 1’s tilstand efter pandemiens udbrud.

Han antyder ligefrem, at de store teams tvinger deres kunder og partnere til at stemme mod deres eget bedste, hvorfor McLaren-chefen straks vil have indført hemmelige afstemninger til møderne i F1-kommissionen.

- Stigningen i tætte relationer har nået et usundt niveau i vores sport. Det er ikke i konkurrencens interesse, hvis to eller sågar tre deler aktiver og retter ind strategisk, skriver han.

- Lige nu kan beslutninger om sportens fremtid stoppes af et mindretal og ikke et flertal, mens andre bliver påvirket af nogle teams’ stemmekraft assisteret af deres tilknyttede teams.

- Der har end været tilfælde, hvor et tilknyttet team for at tilfredsstille sin større partner har stemt til fordel for et forslag, som gav dem en klar ulempe. Det er ikke sport, mener Zak Brown.

Rivalerne har ikke det store at udsætte mod at give Zak Brown hemmelige afstemninger; det er allerede en mulighed i reglementet, men spørgsmålet er, hvor meget det vil ændre.

- McLaren er et af de historiske teams i Formel 1, de har altid haft en stor stemme. Da jeg trådte ind i Formel 1, var Ron Dennis ekstremt passioneret om et hvert emne og havde noget at sige om alt. Det ville være en skam at gøre afstemninger hemmelige, men et hold har ret til at bede om det, siger Red Bull-teamchef Christian Horner.

Alpine, som p.t. er uden kunder til sin Renault-motor, har ingen problemer med forslaget.

- Vi er et uafhængigt team og har derfor ingen problemer med, at folk ser, hvad vi stemmer for. Vores holdninger er tydelige over for FIA, F1 og de øvrige teams. Men ikke alle er i samme komfortable situation, hvor de kan stemme helt uafhængigt, siger sportschef Marcin Budkowski.

- Vi har set situationer tidligere, dem som Zak referer til, hvor nogle teams lader til at stemme mod eget bedste, og det er ikke godt for Formel 1, siger han.

McLaren er på vej tilbage til toppen i Formel 1, men har ikke den samme politiske kraft som tidligere. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Mercedes fastholder, at man har aldrig har presset sine kunder og har intet imod at ændre afstemningerne.

- Man har tidligere set, hvordan Toro Rosso har stemt som Red Bull - formentlig uden undtagelse - og Haas er gået Ferraris vej. I vores tilfælde har vi aldrig forsøgt at påvirke et team, siger Mercedes-boss Toto Wolff.

- Naturligvis har visse ting været debatteret, når det var et fælles emne som motorer. Teams stemmer sammen, men ingen hold ville stemme mod egen interesse, når det gælder selve bilen, siger Wolff, som dog alligevel ikke ser det store problem.

- Jeg tvivler på, at Franz (Tost, Alpha Tauri) tager imod instruktioner og heller ikke Günther (Steiner, Haas), men intentionen er god: Intet team bør være påvirket af en partner, lyder det fra Mercedes.

Ferrari bestemmer ikke hos Haas, siger Günther Steiner. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Hos Haas understreger Günther Steiner, at han naturligvis taler med andre teams, men at Ferrari aldrig har sat pistolen for panden på ham.

- Hemmelig afstemning har altid været der. Han beder ikke om noget nyt; det er i reglerne. Jeg ved ikke, hvad det vil opnå, for vi stemmer altid for, hvad der er godt for os. Hemmeligt eller ikke hemmeligt, det vil vi fortsætte med at gøre.

- Jeg er ikke bange for, at folk ved, hvad jeg har stemt, så det gør ingen forskel for mig. Måske bliver det mere komplekst, og måske kommer det til at koste flere penge, hvis et firma udefra skal styre vores afstemninger. Hvis Zak mener, at det gør en forskel, håber jeg, at han betaler regningen, siger Günther Steiner.