Frygter virus: To Haas-folk isoleret

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Haas-teamet tager alle forholdsregler, der skal til for at undgå at sprede coronavirussen.

Derfor har det amerikanske hold sendt to teammedlemmer i isolation på et hotel i Melbourne, fordi de følte sig sløje.

Det fortæller, Stuart Morisson, der er pressemand for Haas.

- De er testet som en sikkerhedsforanstaltning og i isolation, mens vi venter på resultatet af testene, siger han til Ekstra Bladet.

Der er altså endnu ikke kommet svar på, om de to isolerede medlemmer er ramt af virussen, eller om det er noget helt andet, der har fået dem til at føle sig skidt tilpas.

Også hos McLaren har de sendt et teammedlem i isolation.

'Stop F1' stod skrevet på himlen i Sydney. Frygten for coronavirus har bredt sig. Foto: Mike Searle/Ritzau Scanpix

Formel 1 åbner i denne weekend sæsonen, og første glimt af bilerne i aktion kan fås tidligt fredag, hvor første træning skydes i gang.

I weekenden forventer man, at der over de tre dage, hvor bilerne kører, kommer til at være 300.000 tilskuere på plads - læs mere her

