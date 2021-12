'Fuck off' - psykisk krig før F1-drama

De ligger helt lige i toppen af VM-stillingen før søndagens 22. og sidste Formel 1-grandprix, der køres i Abu Dhabi.

Og den psykiske krigsførelse mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen er startet forud for sæsonafslutningen.

Billeder fra Daily Mail viser Hamilton ankomme til finalebanen iført sin helt egen form for mode klædt i skrig-lilla fra top til tå og med teksten 'Fuck off' på bagsiden af trøjen.

Og da de to kom op på podiet til pressemødet iført mere officielle trøjer, blev Hamilton selvfølgelig spurgt til, om fuck off-trøjen var en besked til sin direkte rival, der sad ved siden af ham i bedste bokserstil.

- Det er bare en tilfældighed. Jeg så det først, da jeg tog den på, siger Hamilton ifølge Sport24.

Et andet foto florerer på sociale medier, hvor Verstappen viser den midterste finger, og han giver også en verbal besked til Hamilton.

- Min mening om Mercedes har ændret sig meget over de seneste år, men ikke i en positiv retning, siger Verstappen.

- Jeg har været klar til titlen i lang tid. Hvis jeg havde fået en bil, der kunne konkurrere om sejren, da jeg kom ind i Formel 1 i 2015, så havde jeg haft en chance allerede her, siger Verstappen.

Hamilton og Verstappen slås om VM-titlen søndag. Foto: Brian Snyder/Ritzau Scanpix

Fuldfører hverken han eller Hamilton søndagens ræs, så er Max Verstappen ny verdensmester, men han spekulerer ikke på at køre Hamilton af banen.

- Som kører tænker man ikke på en kollision. Man vil vinde løbet, og det er kun medierne, der spekulerer på den slags, siger Verstappen, der præcis som Hamilton har 369,5 point før sidste kamp.

Løbsdirektøren slår dog fast, at man ikke er bange for at diskvalificere kørere og give pointstraf, hvis det forsøges at køre konkurrenten af banen.

Præcis som det skete i 1997, hvor Michael Schumacher gik efter at køre Jacques Villeneuve af banen.

Siden Michael Schumahcer senest blev verdensmester i 2004 har seks forskellige kørere vundet VM-titlen, og Lewis Hamilton har vundet seks af de seneste syv år, mens Max Verstappen aldrig har været bedre end nummer to.

