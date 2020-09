Fuld Ferrari-tillid: Hurtigt comeback

Haas-teamchef Günther Steiner forventer at se store fremskridt allerede næste år for den sårede samarbejdspartner Ferrari

MONZA (Ekstra Bladet): Ydmygelsen lurer, når Formel 1 i den kommende weekend fejrer Ferraris 1000. grandprix på holdets egen bane i Toscana, Mugello.

Alpha Tauri rejser dertil med choksejren på Monza som eneste konstruktør af italiensk afstamning, der har vundet i år.

Ferrari udgik med begge biler på hjemmebanen, og en sejr til dem senere på sæsonen vil være en lige så stor sensation, som Pierre Gasly leverede i søndags.

Haas-teamets skæbne og historie i Formel 1 er tæt forbundet med Ferraris. Ikke alene er teamchef Günther Steiner personlig ven med Ferraris ditto Mattia Binotto.

Uden Ferrari ville der slet ikke været et Haas-team, og heller ikke et Haas-team, som i perioder har overrasket positivt.

Günther Steiner tvivler ikke på, at Ferrari gør hurtigt comeback og får løst de problemer med at gøre en lovlig motor lige så hurtig som rivalernes.

- Først og fremmest har de lavet en god motor før. Hvis du ser på, hvor andre har været, og hvor hurtigt de er kommet tilbage. Se Renault for et par år siden, og nu har de en rigtig god motor. Jeg tror, at Ferrari også kan gøre det. Hvordan ved jeg ikke, for jeg arbejder der ikke og får bare en kasse med en motor i, siger Steiner til blandt andre Ekstra Bladet.

- Men det er muligt, og jeg tror på det, fordi de har gjort det før. Da hybriderne kom i 2014, var Ferrari-motoren ikke særlig god, og det blev den hurtigt. Det baserer jeg min tillid på. I racing går man igennem disse perioder. Måske er jeg lidt mere optimist end Mattia, konstaterer han.

Charles Leclerc og Romain Grosjean lykønsker deres landsmand med sejren Italiens Grand Prix. Monegaskeren kommer næppe øverst på podiet i år. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Skærpede regler betyder, at en decideret opgradering først kommer næste år.

- Jeg håber og tror, at vi laver et skridt til 2021, for som I ved kan der nu kun laves en opgradering per år. Min forståelse er, at der bliver lavet et skridt fremad. Er det stort nok til at indhente de andre?

- Måske ikke, men der venter et andet år i 2022, hvor mit fokus allerede er. Vi kommer ikke til at lave meget udvikling til næste år, for det er kun til et år. Vi skal være klar til 2022 og forhåbentlig gør Ferrari det samme med motoren, siger Haas-chefen.

I et interview med New York Times giver Ferraris topchef Louis Camilleri arbejdsro til Mattia Binotto. Han gør op med senere tiders traditionen for fuld tryk på svingdøren på de ledende pladser.

Haas øjner podiet

- Vi har brug for stabilitet og fokus. Hvis du ser på Red Bulls mesterskabsperiode og Mercedes i dag, så udover talent havde de stabiltet, og det er helt ærligt noget, som vores team har savnet, siger Camilleri.

Han lovpriser æraen under Jean Todt, Ross Brawn og Michael Schumacher, som i 1999 vandt sin første konstruktør-titel i 16 år.

- Det tog dem seks år at nå hen til at blive, hvad de var, dette fænomenale vindende hold.

