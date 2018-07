Fuld fokus på 2019: Haas dropper oprindeligt program

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Når chefen for Haas’ aerodynamiske afdeling Ben Agathangelou og britens team af ingeniører tager fat efter sommerferien bliver det med 100 procent fokus på 2019-bilen. Den sidste tid i vindtunnelen er brugt på VF18’eren.

Det bekræfter teamchef Günther Steiner over for Ekstra Bladet.

Skiftet til 2019-modellen er cirka en måned eller to sessioner i vindtunellen tidligere end oprindeligt planlagt og skyldes det reglement, som blev hastet igennem først på sæsonen og forenkler frontvingen på racerne.

Samtlige teams har måttet fremrykke næste års planer for at fokusere på konsekvenserne af de ændrede regler.

Hvilket stemmer godt overens med Haas’ beslutning om at udeblive fra to dages test efter Ungarns Grand Prix. Teamet har ikke nye dele klar, det er for tidligt at arbejde på 2019, og de har så rigeligt data at gennemgå efter sommerens tætpakkede program med fem løb på seks uger.

Oprindeligt skulle Haas have kørt en Pirelli-test sideløbende med testdagene efter Spaniens Grand Prix i maj, men teamet er ikke stort nok til at teste med to biler samtidigt. Så den blev kørt af Romain Grosjean efter Storbritanniens Grand Prix for godt en uge siden.

- Vi har så meget data fra test, vi mangler at kigge på. Vi har haft fem løb plus en test på Silverstone, så endnu en test? Kvalitet fremfor kvantitet. For mig handler det om slutresultatet, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Hvorfor bruge penge på at lave ingenting?

Løb i Tyskland og Ungarn afslutter en barsk periode for Formel 1 med fem grandprixer i løbet af seks uger før den tvungne sommerferie. Foto: imago sport/All Over Press

Halvdelen af årets testdage er allokeret unge kørere, og da Kevin Magnussen samt Romain Grosjean sad i bilen i Barcelona, ville Haas skulle hente en kører udefra til Ungarn-testen.

Udviklingskøreren Santino Ferrucci har før været brugt, men selv om amerikaneren ikke er i kridthuset efter sin løbskarantæne for at vædre den anden Haas-udviklingskører Arjan Maini, gør den skandale ikke den store forskel.

- Altså mange kommer til disse tests med penge, men i sidste ende er vi ikke et biludlejningsselskab. Vi skal have noget ud af det, siger Steiner.

Apropos Ferrucci. F2-holdet Trident har droppet ham, mens Haas endnu ikke har truffet sin beslutning. De vil tale med alle parter og har vigtigere ting for end en uvorn ung kører i karantæne.

- Lige nu bruger jeg min tid bedre på at få det bedste ud af dette løb og det efterfølgende. I sommerpausen har jeg tid til at se nærmere på det. Lige nu er det ikke i toppen af mine prioriteter. Vi ignorer det på ingen vis, men det er for tidligt til kommentarer, siger Steiner.

Se også: Haas-kører bortvist: Ramte teamkammerat med vilje og brugte mobil i raceren

Se også: F1's stoleleg er begyndt: Hamilton forlænger til monsterløn

Se også: Trækker på skuldrene over Alonso: Formel 1's Neymar

Kørerne har det fint med beslutningen om at droppe testen.

For det har også den bonus, at de hårdt prøvede mekanikere får lidt ekstra pause. Det tætte program slider mere på de mindre teams end de store, der kan arbejde i skiftehold.

- Det er logisk valg. Vi har ingen store ting at teste, det er dyrt, vi har få reservedele efter de seneste løb, og det har været en hård måned for alle gutterne. De fortjener en pause, siger Kevin Magnussen.

Debriefing fra Hockenheim: Én plads åben hos Haas

Store ord fra Watt: 'Konge-godt kørt!'

Jason Watt blev reddet af hash-gangster og færgebilletter