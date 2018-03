Fuld gas til allersidst: Ny supertid fra Haas

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Det er svært at bevare pessimismen hos Haas, efter Romain Grosjean matchede Kevin Magnussens fornemme torsdag.

Sammen med Hondas driftsikkerhed er det amerikanske team vintertestens overraskelse.

Længe lå franskmanden med næstbedste tid efter Ferrari; indtil McLaren, Renault og Red Bull lukkede op for posen til allersidst. Og kun Mercedes overgik Haas-racerens 181 omgange for dagen.

Billedet var det samme som torsdag. Hvor de andre rigtig hurtige tider blev sat på det nye hypersoft, nøjedes Haas med det langsommere supersoft. Ifølge dækleverandøren Pirelli var der i Barcelona en teoretisk forskel på de typer på 1,3 sekunder.

- Vi fik dækkene til at virke. Vi bruger ikke nogen hypersoft her. Men vi fik alle de andre typer til at virke. Lige med ultrasofts havde alle vist det samme problem. Ingen kører væsentlig stærkere på ultrasoft. Vi prøvede at forstå dem lidt. Når alt kommer til alt, er vi okay, sagde Günther Steiner på sin sidste pressebriefing.

Romain Grosjean nåede hele 181 omgange fredag. Foto: imago/Action Plus/All Over Press

Og så bliver vi lige nørdede et øjeblik.

Romain Grosjean kørte 1.18,590 minutter på supersoft - marginalt langsommere end Kevin Magnussens 1.18,360. Franskmanden kappede en smule af på de drilske ultrasoft. Hans 1.18,412 rakte til femtehurtigste tid efter Ferrari og Kimi Räikkönens 1.17,221 som sidste testdags bedste.

Men det er yderst konkurrencedygtigt, når man korrigerer for, at de andre tider blev sat på hypersoft.

Inden man tillægger testtiderne alt for stor pålydende værdi, skal opmærksomheden rettes mod umiddelbart anonyme Valtteri Bottas.

Mercedes’ finne kørte 1.18,825 minutter på mediumdæk. Ifølge Pirellis beregninger giver det en potentiel tid på 1.16,325 på hypersoft og dermed hurtigere end noget team til vintertesten.

En ting er teori, noget andet er praksis, og først til sæsonens første løb viser holdene deres sande styrke.

Haas tegner dog til at være i den sjove ende af det tætte midterfelt.

- Stemningen er positiv, og vi knokler på ind til Australien og prøver at gøre bilen endnu bedre, sagde Kevin Magnussen i Barcelona efter sin sidste testdag.

Kimi Räikkönen var hurtigste mand på sidste testdag. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

- Jeg er glad for de uger, vi har haft, selv om det overordnet ikke er blevet til så mange omgange; især på grund af vejret i sidste uge.

Velvidende om top tres reelle styrke nedtoner danskeren testresultaterne.

- Vi går ind til denne sæson med en tankegang om at gøre vores bedste. Vi har ingen faste målsætninger. Vi skal ikke nødvendigvis slutte firer, vi skal ikke gøre det dårligere, end vi gjorde sidste år. Vi har et fast fælles mål om at tage et skridt fremad i midterfeltet og helst en plads bedre i mesterskabet. Det er vores mål ikke at slutte otter igen. Syver, og vi er rigtig glade, siger danskeren.

