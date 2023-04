Fulgt Formel 1 i mere end 30 år: 'Har aldrig tænkt på det'

I denne weekend har vi set det første til det nye sprintløbformat, og det hele har været en noget mudret affære. Jeg kan se både fordele og ulemper ved måden, det nu ser ud på, og jeg synes, at folkene bag Formel 1 kaster med terninger i forsøget på at tjene flere penge

JEG HAR FULGT FORMEL 1 tæt i mere end 30 år, og jeg har aldrig siddet og tænkt, at der manglede noget ved det gamle format med træninger fredag og lørdag, en kvalifikation lørdag og løbet søndag.

Men tiderne skifter, og vores verden har meget mere fart på end tidligere.

Altså finder jeg en 30 år gammel film frem på Netflix og siger til mine næsten voksne unger, at 'nu skal vi se en virkelig fed film', så når vi ikke langt ind i filmen, før de sidder og kigger underligt på mig.

Selv jeg kan se, at tempoet er alt for langsomt, og at hele klipningen ikke er actionfyldt nok.

Meget af det samme kan man sige om Formel 1. Skal man holde på det yngre publikum og tiltrække nye, så er der behov for konstant action.

Der er endnu mere action på programmet med de nye ændringer. Foto: Jonas Olufson

JEG KAN DOG se ulemper ved sprintformatet.

Den mindre træning forud for første kvalifikation vil på papiret tilgodese de teams, som har mest data fra tidligere løb på de pågældende baner - eller de teams, som har flest folk til at analysere og simulere forud for weekenden.

Så Red Bull, Ferrari og Mercedes kunne få en fordel, vi helst er fri for, fordi vi vil alle gerne se et felt så tæt som muligt.

Der er blevet lavet markante ændringer i Formel 1. Foto: Jonas Olufson



De tre største teams kan drage fordel af de nye ændringer. Foto: Jonas Olufson

VI VIL SE TEAMS have problemer med at holde sig inden for budgetloftet, når der sker uheld med materiel skade til følge.

Der er også hele regelsættet omkring, at mekanikere ikke må arbejde i ubegrænset tid om lørdagen.

Så der er cirka to timer til at reparere biler efter sprintløbet, og det er ikke meget, hvis bilen er i 1000 stykker efter et møde med hegnet. Så der vil nu være et langt højere stressniveau for mekanikerne i sporten.

Når den spændende kvalifikation nu er flyttet frem til fredag, hvad gør menigmand/-kvinde, som elsker at se denne del af weekenden, hvis de har et almindeligt job?

Hvis man er hardcore Formel 1-fan, så er det nu tre dage, man skal sidde klistret til skærmen. Det er for mange mennesker ikke særlig nemt.

Mekanikerne kommer til at få ekstra travlt. Foto: Jonas Olufson

JEG KAN SAGTENS få øje på, at sprintformatet er blevet til med indtjening for øje. F1-koen skal malkes så meget, som det er muligt for Liberty Media, som ejer butikken.

Det sportslige bør dog altid gå forud for de økonomiske hensyn, ellers undergraver man hele fundamentet, som Formel 1 er bygget på.

Når det så er sagt, så kan jeg sagtens se fordelene ved sprintformatet, som det ser ud nu.

Der er både fordele og ulemper ved det nye format. Foto: Jonas Olufson

VI FÅR EN noget mere actionfyldt weekend, hvor alle sessioner bliver værd at følge.

I selve sprintløbet har vi før set paradekørsel, fordi kørere var bange for at udgå og skulle starte bagest i løbet søndag - det undgår vi nu.

I det store hele tror jeg på, at sprintløb i fremtiden bliver en fast del af flere løb, og at vi som fans kommer til at vænne os til det.

Det kommer til at gå som med DRS-bagvingen og halogeviret på racerne.

Meget få var tilhængere, da disse tiltag blev implementeret, men nu ser vi, at DRS giver os overhalinger, vi ellers ikke ville se, og haloen har allerede reddet flere køreres liv og helbred.

Vi kommer også til at elske sprintløb – bare vent og se.

