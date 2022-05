Fyreseddel truer

Daniel Ricciardo har ikke levet op til forventningerne siden sit skifte til McLaren sidste år.

Selvom australieren har stået på podiet 32 gange i karrieren, vundet otte grandprixer og er en af Formel 1’s mest populære og charmerende kørere er der ingen garantier for, at hans treårige kontrakt til og med 2023-sæsonen løber sin planlagte tid ud.

Det fastslår McLarens øverste Zak Brown i en række bemærkelsesværdige udtalelser.

- Jeg vil ikke gå ind i detaljerne i kontrakten, men der er mekanismer, hvor vi er forpligtet til hinanden og mekanismer, hvor vi ikke er, sagde Brown forleden ifølge Autosport.

McLaren-bossen refererer til, at stort set alle kørerkontrakter indeholder præstationsklausuler, som typisk stiller krav om, hvad der skal leveres i forhold til teamkammeraten.

Eksempelvis at teamet kan fritstille en kører, hvis han ikke har scoret mindst halvdelen af de point, som er samlet i den anden side af garagen.

Daniel Ricciardo har lavet for mange fejl og for få resultater siden skiftet til McLaren. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Efter Monacos Grand Prix har Lando Norris samlet 48 point og Daniel Ricciardo blot 11 point i 2022. Han er fortsat langt efter den unge brite under tidtagning, har kun slået ham en gang i år og er i snit et kvart sekund efter.

- Jeg har talt med Daniel om det. Vi får ikke de resultater, vi begge håbede på, men vi fortsætter med at kæmpe for det. Han viste på Monza (sidste år), at han kan vinde løb, sagde Brown.

- Vi skal også udvikle vores bil; den er ikke i stand til at vinde løb, men vi vil gerne se ham længere fremme på gridden. Vi får at se, hvordan tingene udvikler sig, og hvad han ønsker.

I Monaco tilføjede teamchef Andreas Seidl:

- Generelt siger Daniel, at han ikke føler sig 100 procent med bilen, især når det gælder om at presse den til grænsen under tidtagning. Han er oppe mod en meget stærk teamkammerat i Lando, og når du lægger de to faktorer sammen, er det forskellen, vi nogle gange ser.

32-årige Ricciardo er helt klar over situationens alvor.

- Jeg tager ikke de kommentarer personligt. Min hud er solbrændt, smuk, men også tyk. Ingen er hårdere ved mig end mig selv. Jeg har ikke lyst til at køre rundt som 10’er eller 12’er.

Daniel Ricciardo forlod Red Bull efter 2018, hvor det stod klart for ham, at teamet satsede mere på Max Verstappen end ham. Han havde to gode år hos Renault, men har været ved siden af sig selv, siden han kom til McLaren. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Til tider har det været krævende at forsøge at maksimere mig selv i bilen. Men vi arbejder hårdt på det. Teamet ønsker det, jeg ønsker det, og vi prøver at arbejde os igennem det, sagde Ricciardo i Monaco.

I kulissen lurer den mexicanske Indycar-kører Pato O’Ward, som lige har forlænget med McLarens amerikanske team, og som søndag blev toer i Indianapolis 500.

22-årige O’Ward testede for første gang i Formel 1 efter sæsonfinalen i Abu Dhabi, og der er planer om yderligere tid på bilen senere i år. Springet fra Indycar til Formel 1 for O’Ward vil dog være enormt.

