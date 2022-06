Fyret efter kommentar for åben skærm

Red Bulls Formel 1-hold har tirsdag fyret reservekøreren Jüri Vips for en racistisk kommentar.

Det oplyser Red Bull på Twitter.

Estiske Jüri Vips havde været suspenderet siden 22. juni, da det kom frem, at han ifølge flere medier skulle have udtrykt sig racistisk, mens han spillede 'Call of Duty: Warzone' på spilplatformen Twitch.

Efterfølgende har Red Bull undersøgt hændelsen, hvor konklusionen altså er en fyreseddel.

- Holdet tolererer ikke nogen former for racisme, lyder det i tweetet.

Ifølge den australske spilblog Kotaku brugte Jüri Vips ordet 'nigger', som er et nedsættende ord om sorte på engelsk, da han sammen med en anden juniorkører for Red Bull, Liam Lawson, spillede 'Call of Duty: Warzone'.

I samme spil nægtede 21-årige Vips angiveligt at tage en lyserød Red Bull-kasket på.

- Nej, det er bøsset, sagde han ifølge Kotaku.

- Jüri, det kan du ikke sige, svarede Lawson.

Jüri Vips kører jævnligt i juniorklassen i Formel 2 og ligger i øjeblikket nummer syv i den samlede stilling. Her kører han for holdet Hitech Grand Prix, der endnu ikke har meldt ud, om Vips fortsætter.

Vips deltog i den første træning under det spanske Formel 1-grandprix i maj for Red Bull, som han har været en del af siden 2018.

På Instagram undskyldte esteren efterfølgende for sin opførsel.

- Jeg ønsker uforbeholdent at undskylde for det stødende sprogbrug, der blev brugt under en livestream af et spil, skrev Vips 22. juni.

- Dette sprog er fuldstændig uacceptabelt og afspejler ikke mine værdier og principper.- Jeg fortryder dybt mine handlinger. Dette er ikke det eksempel, jeg ønsker at sætte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

HER KAN DU LÆSE anden del af interviewet med Haas' bramfri chefingeniør Ayao Komatsu, som går i detaljer med, hvad Kevin Magnussens comeback har gjort for teamet.