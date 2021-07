Fyringsrygter i paddocken: F1-kabalen er lagt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Ser man på antallet af ubekræftede kørere til næste sæson, skulle man tro på travlhed i sommerpausen og godt gang i ‘silly season'.

Virkeligheden er lidt en anden, for kabalen er stort set lagt.

På papiret er der 13 ledige pladser ud af 20 til 2022-gridden, men efter Ekstra Bladet har snust lidt rundt i Silverstones paddock, tyder det kun på, at der kun er uvished om et par enkelte af dem.

Og det er ikke de rigtigt interessante, men i den tunge ende af feltet hos Williams og Alfa Romeo.

Valtteri Bottas er i gang med sin femte (og sidste) sæson som Lewis Hamiltons teamkammerat hos Mercedes. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Mercedes: Russell kommer ind

Selv om Lewis Hamilton foretrækker en forlængelse af makkerskabet med Valtteri Bottas, peger en række kilder på, at Mercedes-teamchef Toto Wolff har truffet sin beslutning.

Efter tre læreår hos Williams får det 23-årige stortalentet George Russell chancen på hybridæraens dominerende team.

Detaljerne klares i sommerpausen.

- Jeg synes, det er vigtigt for Valtteri og George at vide, hvor de kører næste år, så ja, det sker der. Jeg forventer en del spørgsmål på Spa (sidste weekend i august), siger Mercedes-teamchef Toto Wolff.

George Russell har ventet tålmodigt på en chance hos Mercedes. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Red Bull: Pérez forsætter

Her er der ingen overraskelser, som Sergio Pérez har leveret - trods en skuffende weekend på Silverstone.

Mexicaneren fortsætter.

Hans legendariske manager Julian Jakobi, der lavede aftaler for en vis Ayron Senna, gjorde et sjældent visit i paddocken. Kun de sidste detaljer i kontrakten mangler.

Sergio Perez skuffede på Silverstone, men har gjort det meget bedre end sine to seneste forgængere hos Red Bull. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Aston Martin: Giver sig selv

Sebastian Vettel er på en flerårig aftale til og med 2023, og Lance Stroll er ejerens søn.

Egentlig behøver de ikke annoncere noget som helst.

- Lad os se, hvad der sker. Det varer ikke længe, før vi laver en formel annoncering, siger teamchef Otmar Szafnauer.

Sebastian Vettel har en flerårig kontrakt med Aston Martin og skal ingen steder. Foto: Mark Sutton/Ritzau Scanpix

Alpha Tauri: Annoncering om et par uger

Pierre Gasly gør det strålende. Om end franskmanden drømmer om tilbagevenden til Red Bull, og ledelsen har indrømmet, at han formentlig nu ville være mere klar til at være Verstappens kollega, er der ikke plads på førsteholdet.

Derfor fortsætter han som leder på B-holdet. For nyligt havde Gasly en længere samtale med Dr. Helmut Marko om sin fremtid.

- Vi talte om meget, og det var positivt at høre deres synspunkter, og hvordan de ser fremtiden, for jeg har stadig kontrakt noget tid endnu, siger Gasly.

For at glæde Honda giver man formentlig Yuki Tsunoda en sæson mere. Ellers banker et par juniorkørere på, når der er plads - primært Jüri Vips (F2) eller Dennis Hauger (F3).

Alpine: Juniorerne må vente

Fernando Alonsos flerårige kontrakt dækker rent faktisk over en såkaldt en plus en, fortæller teambossen Laurent Rossi til BBC. Men Alpine F1 udnytter sin option, så den erfarne spanier også næste år danner par med Esteban Ocon.

Derimod er det fortsat planen at sætte en juniorkører i bilen til 2023. Her har australske Oscar Piastri imidlertid overhalet Christian Lundgaard i kampen om sædet.

Haas: Det umage par fortsætter

Schumacher-navnet skaber røre i sig selv og masser af historier uden hold i virkeligheden. Senest har der været spekulationer om, at Ferrari ønsker at flytte ham til Alfa Romeo.

Men det handler ifølge Ekstra Bladets oplysninger mere om, at tyskeren er ved at færdiggøre forlængelse af sit langvarige samarbejde med sin fars gamle team.

Når røgen har lagt sig, ender det med, hvad der blev meldt ud før jul. At både Mick Schumacher og Nikita Mazepin kører for Haas i 2022.

Det umage makkerpar har hele tiden været del af en toårig plan for Haas - og Ferrari.

Kimi Räikkönen kørte på Silverstone som den første et grandprix for 20. gang. Men det bliver også ved det. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Alfa Romeo: En finne for en finne

Som optakt til Storbritanniens Grand Prix annoncerede Alfa Romeo, at man fortsætter sit titelsponsorat af, hvad der egentlig er Sauber Motorsport. På Silverstone kom det frem, at Ferrari ikke længere råder over et af sæderne; dybest set fordi pengene fra Alfa ikke er lige så store som hidtil.

41-årige Kimi Räikkönen er fortid, og fra flere kilder forlyder det, at Valtteri Bottas er på pole-position som afløser.

Makkeren? Formentlig endnu en sæson til Antonio Giovinazzi, da teamets juniorkører og teamchefen Fred Vasseurs protegé Théo Pourchaire godt kan bruge et år mere i F2.

Men man er åbne for at skifte begge sine nuværende kørere.

Williams: Det store spørgsmålstegn

Teamet står til at miste George Russell til Mercedes, og her kommer det mest interessante spørgsmål: Hvem kan de få som fuldgod erstatning?

Nicholas Latifi er på sidste sæson af en treårig kontrakt takket være milliardær-faderens Sofina-sponsorat, men canadieren er ikke stærk nok til at bære teamet.

Vælger man et talent fra F2? Endnu en betalingskører eller en anden med Mercedes-opbakning? Eller en erfaren type som Daniil Kvyat eller Nico Hülkenberg, der i modsætning til Kevin Magnussen stadig holder kontakt til F1-paddocken og prøver at vende tilbage.

Teamet holder alle muligheder åbne.

- Lige i øjeblikket udelukker vi ikke nogen kører, som kunne være ledig til næste år, siger Williams-teamchef Jost Capito.

- Vi har en ret lang liste.

Bekræftet til 2022 Mercedes: Lewis Hamilton Red Bull: Max Verstappen Ferrari: Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. McLaren: Lando Norris og Daniel Riccardo Alpine F1: Esteban Ocon

Christian Lundgaard er havnet i et fransk mareridt - LÆS MERE HER.