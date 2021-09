Går galt for stjernen: Rammer mekaniker

Lewis Hamilton sendte sin egen mekaniker i asfalten. Se klippet her

En Mercedes-mekaniker fik sig lidt af et chok under fredagens anden træning til Ruslands Grand Prix.

Lewis Hamilton fik ikke stoppet sin racer i tide, da han kørte i pit.

I stedet ramte briten en mekaniker, som endte i asfalten, men hurtigt kom på benene igen.

- Det er jeg ked af, siger den syvdobbelte verdensmester lige efter uheldet.

Verdensmesteren rammer sin egen mekaniker. Foto: TV3 Sport

Mercedes har efterfølgende bekræftet, at mekanikeren har det fint.

TV3 Sports ekspert Nicolas Kieasa forklarede under kommenteringen, hvad der gik galt for Hamilton.

- Han kom ind med denne her 'magic button'. Det vil sige, at der næsten kun er bremsekraft på forhjulene, og det vil sige, at bilen ikke stopper i tide.

- Vi kan i øvrigt se den blokere. Det er ikke første gang, vi har set ham fumle med den knap, siger Kiesa.

Når kørerne bruger den såkaldte 'magic button', bremser de med forhjulene og kan dermed bedre varme fordækkene op.

Hamilton er fem point efter Max Verstappen i VM-stillingen.

Søndag begynder Red Bull-stjernen dog bagest til Ruslands Grand Prix, da han har skiftet motor og dermed brugt flere motorer i denne sæson, end det er tilladt.