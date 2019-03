Gammelt spøgelse lurer på Haas

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Deja-vu. For et år siden kvalificerede Kevin Magnussen og Romain Grosjean sig som nummer seks og syv til Australiens Grand Prix. Som bekendt blev det ikke til det drømmeresultat, som lå i kortene.

I 2019 er der byttet rundt på kørerne; ganske vist ingen straffe til foranliggende kørere, men ikke desto mindre starter teamet i A-position til at kickstarte sæsonen.

Hvis det kan holde sig fra ballade på den første omgang, og hjulene sidder fast efter det forventede ene pitstop.

Kørere, bossen og mekanikerne føler sig noget bedre forberedt denne gang. Når ret skal være ret, har Haas-mekanikerne leveret fejlfrie stop 20 løb i træk.

- Sidste år efter slaget her, har vi ikke lavet sådan en fejl. Jeg er så selvsikker, som man kan være. Det kan altid ske. Men der er ikke noget ved den her bane, som gør, at der er større risiko for at miste et hjul her. Bare vi gør som resten af sidste år, er alt fint, siger teamchef Günther Steiner.

Kevin Magnussen har også fuld tillid til resten af mandskabet.

- Teamet har lavet 300 pitstop op til sæsonstarten, hvor sidste år var det måske ikke engang 20. Du kan ikke sige med 100 procents sikkerhed, at intet sker, men vi er meget bedre forberedte i år, konstaterer han.

- Vi ønsker bare en god start. Vi har gode positioner med begge biler og vil bare herfra med en masse point og sætte sæsonen stille og roligt i gang. I stedet for at tage unødig risiko i første løb, siger danskeren.

Romain Grosjean starter i tredje startrække sammen med Charles Leclerc, mens Kevin Magnussen lige bagved får fornøjelsen af rookien Lando Norris, som leverede en fornem første tidtagning for McLaren.

Som altid er der risiko ved den første omgang, hvor bilerne ligger tæt med de bedste overhalingsmuligheder i hele grandprixet. Husk bare på sidste år, hvor det lykkes Kevin Magnussen at overhale selveste Max Verstappen.

I år skal kørerne tilmed vænne sig til større frontvinger.

- Det er vigtigste er at komme fra start, og naturligvis vil Kevin og jeg passe på hinanden. Hvis vi kan få ram på en af de store drenge oppe foran, er jeg ikke sikker på, at de vil have farten til at komme forbi igen, siger Romain Grosjean.

- Det ville være rart, men det vigtigste er en ren første omgang. Vi har større frontvinger nu; det skal vi også passe på.

Red Bull satsede med sin kørere i begyndelsen af kvalifikationen, hvilket resultererede i, at Pierre Gasly starter som 17’er. Formentlig vil han få endnu sværere ved at overhale i Australien end normalt.

- Der er ingen store bremsebremsepunkter her, så det vil kræve meget store løg at komme forbi, konstaterer franskmanden.

Australiens Grand Prix køres søndag fra klokken 6.10 dansk tid.

