Garanti for skørt løb: Det bliver et lotteri

To ude af tre grandprixer i Baku har været actionbrag, hvor alt skete. Hos Haas har Günther Steiner svært ved at forestille sig 51 omgange uden mindst en safetycar - og så er der muligheder for at overraske

BAKU (Ekstra Bladet): De seneste grandprixer har Haas kvalificeret sig godt, men været påfaldende langsomme i løbet. Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean håbede, at det modsatte bliver tilfældet, når det søndag går løs i Bakus gader.

Intet tyder på, at teamets dækproblemer er løst, og de bliver udstillet på denne type bane, hvor det er ekstremt svært for samtlige teams at holde gummiet varmt nok.

Men har de tre første udgaver af Aserbajdsjans Grand Prix vist en ting, er det, at her kan alle overraske. Her kan overhales, og alle tre gange er midterhold nået podiet.

Med to podier har Sergio Perez flere end nogen anden her, hvilket fortæller en historie om, hvor skøre racene i Aserbajdsjan har været.

Det kan meget vel vise sig at være en fordel for de midterhold, som starter på friske dæk lige uden for top ti.

- Hvis du har valget og skal starte et løb bagude, så gør du det her. For det bliver et lotteri. Det kan gå begge veje, siger teamchef Günther Steiner.

- Jeg har ingen forventninger. Sidste år startede vi sidst med Romain og lå femmer på et tidspunkt, konstaterer han.

Før franskmanden kørte galt under safetycar …

Ovenpå et crashfest af et GP2-løb blev den første udgave i 2016 kedelig. Men det har ikke skortet på underholdning i 2017 og 2018.

For to år siden kørte Force India-racerne sammen samtidigt med, at Sebastian Vettel med vilje kørte ind i Lewis Hamilton. Og sidste år startede sammenstødet mellem Red Bull-kørerne festen.

Umiddelbart er planen at slippe helskindet fra de første omgange og så udnytte potentielle safetycars, hvilket er nemmere sagt end gjort. Alle prøver det samme, så tilfældigheder vil spille ind.

- Kevin og Romain ved, at det betaler sig at afvente lidt her i stedet for at blæse til fuldt angreb. Venter alle, sker ingenting. Men nogen kommer til at miste overblikket og prøve på noget. Alene banelayoutet gør det interessant her. Jeg vil være meget overrasket, hvis der ikke kommer en safetycar, siger Steiner.

Selv om der er store spørgsmålstegn ved Haas-racerens fart i løbstrim, krydser Kevin Magnussen fingre.

- Det er en af de baner, hvor man altid kan være optimistisk. For der kan ske så meget. Det er svært at køre 51 omgange uden at lave en fejl. Og når du laver en fejl, koster det dyrt, og du skal ud og vende. Der kan komme gule flag og virtual safetycars. Vi så, hvordan to kørte i væggen under tidstagningen, siger han.

- Løbet bliver vundet eller tabt på ting som safetycars, og hvis man kan komme uden om problemer. Det gælder om at blive på banen og køre sit løb. Jeg håber på et begivenhedsrigt løb, der går vores vej, siger Magnussen.

