Gave til Haas: Konkurrenter straffes på stribe

SPA (Ekstra Bladet): Med ni løb tilbage i kalenderen og to powerbaner forude er Belgiens Grand Prix på Spa-Francorchamps oplagt for motorproducenterne til at introducere deres tredje og sidste tilladte motorenhed i denne sæson.

Alle fire gør det, hvilket sender kaskader af straffe af sted til dem uheld og manglende driftsikkerhed tidligere på sæsonen.

Ud af 14 kørere med nye motorer får seks (!) straffe.

Alexander Albon (fjerde Honda-motorenhed) rykkes bagerst i sin Red Bull-debut sammen med Daniil Kvyat (femte Honda-enhed) og Lance Stroll (fjerde Mercedes-enhed).

De øvrige fem kørere med Mercedes-motor får den opdaterede inden for den tilladte kvote.

Hos Renault skifter man til en ny forbrændingsmotor i Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg og Carlos Sainz’ racere. Det udløser fem strafplaceringer til trioen, mens Lando Norris fortsætter med en ældre model og derfor slipper.

Alexander Albon er den eneste af topkørerne, som får en motorstraf på Spa. Endda i britens debut for Red Bull. Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

Ferraris tredje specifikation er også klar og bliver installeret hos kunderne først, mens fabriksholdet venter til hjemmebanen Monza om en uge. Kun Kevin Magnussen, Romain Grosjean og Alfa Romeo får den dog, da Kimi Räikkönen allerede er på sin tredje motorenhed i år.

Kevin Magnussen og de øvrige midterfelt får derfor op til seks placeringer foræret til starten på søndagens grandprix.

Men Haas kommer kun til at udnytte den gave, hvis de får styr på deres dækproblemer. Og sådan så det ikke ud under fredagens træninger.

Behovet for at pille downforce af bilen for at maksimere tophastigheden gør kun situationen værre, for så kommer der mindre energi ind i gummiet.

- Det var en svær dag for os. Dækkene føles som plastic-dæk, der ikke bliver brugt. Efter syv omgange ser de stadig helt nye ud, og du kan stadig se linjerne fra formen, de blev støbt i. Bilen bruger dem simpelthen ikke nok. Så det er et hårdt udgangspunkt, sagde Kevin Magnussen efterfølgende, da Ekstra Bladet talte med ham.

- Jeg kører rigtigt langsomt på langsiderne. Romain har det hydrauliske baghjulsophæng denne weekend, så han er del hurtigere der. Det betyder ret meget. En ærgerlig en, så jeg håber, jeg får det på Monza, hvor det også betyder meget.

- Men når man tager downforce af bilen, er det endnu sværere at få dækkene til at virke, og så kan det være, at det ikke betyder noget alligevel. Det skal vi kigge på til aften, siger han.

Haas og Kevin Magnussen kom skidt fra start i Belgien. Foto: FRANCOIS LENOIR/Reuters/Ritzau Scanpix

Finder teamet ingen hurtige løsninger, er der kun vejrguderne at bede til.

Typisk har Haas haft nemmere ved at få den nyeste specifikation af bilen til at fungere i køligere temperaturer. Lørdag tegner varm, mens der temperaturfald og regn i vente til søndag.

I Ardennernes legendariske mikroklima er det dog yderst svært at være meteorolog.

Kollega med Kevin? - Jeg ville elske det

Se også: Ingen tvivl om fremtiden: F1-stjerne overrasker

Kevins vigtigste ønske: Giv mig en stærk rival!