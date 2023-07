Genistreg fra Hülkenberg

Ærgrelsen over fredagens ringe tidtagning for Kevin Magnussen blev understreget til sprint-kvalifikationen - den såkaldte ‘sprint shootout’ - lørdag middag på Red Bull Ring.

Uden gearkasse-problemer og Max Verstappen i racinglinjen var der noget mere fart i Haas-raceren med nummer 20 end gårsdagens 19. plads.

Men stadig ikke lige så meget som Nico Hülkenberg.

Begge Haas nåede i top ti og har point inden for rækkevidde til eftermiddagens sprintløb, hvis holdet får lidt bedre styr på sine dækproblemer.

Tyskeren brillerede igen med en fornem fjerdeplads, mens Kevin Magnussen måtte nøjes med tiendepladsen.

Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Danskeren var lidt misfornøjet over radioen, og man forstår ham godt.

Egentlig havde han en fordel, fordi han grundet sin skuffende tidtagning fredag havde flere sæt friske dæk.

Hans side af garagen valgte imidlertid at fyre alle sæt af før afgørelsen, så Magnussen var ligesom de fleste andre på brugt gummi til sidst.

Teamkammeraten Nico Hülkenberg var en af undtagelserne, og han satte friske medium-dæk på til sidst. De havde greb nok til at sikre ham den overraskende gode tid.

- Det var en genistreg fra Gary der, sagde Magnussen over radioen til sin ingeniør Mark Slade.

Gary Gannon er Hülkenbergs løbsingeniør.

Allerede efter den første omgang viste strategien sig hurtig. Magnussen spurgte, om han også kunne få friske medium på, men fik at vide, at det var for sent at skifte strategi.

Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Det havde regnet i Steiermark, så meget af grebet var vasket væk, men det var alligevel tørt nok til slicks hele sessionen.

Største chok i første runde af sprint-kvalifikationen var Lewis Hamilton (Mercedes), som fik en tid slettet, fordi han havde alle hul uden for de hvide linjer, og kun blev noteret for 18. hurtigste tid.

Det gik ikke meget bedre for teamkammeraten George Russell, som starter 15’er i sprintløbet. Et hydraulisk problem hæmmede ham.

Max Verstappen starter i første række med Red Bull-teamkammeraten Sergio Pérez skråt bag ham, mens Lando Norris (McLaren) starter treer.

Efter Hülkenberg holder de to Ferrari.

Sprintløbet køres fra kl. 16.30 og afvikles over 24 omgange på Red Bull Ring eller 60 minutter.