Gigant satser på Formel 1

Ineos fortsætter sit indtog i international elitesport.

Fredag meddeler Mercedes' Formel 1-hold på sin hjemmeside, at den britiske kemikalievirksomhed nu ejer en tredjedel af holdet.

De to andre tredjedele ejes af holdets moderselskab, Daimler, samt teamchef Toto Wolff. I forbindelse med ændringerne i ejerkredsen meddeles det samtidig, at Wolff fortsætter som teamchef og administrerende direktør i yderligere tre år.

Det oplyses ikke, hvad Ineos har betalt for en tredjedel af det britiske Formel 1-hold.

Ineos-ejer, mangemilliardæren Sir Jim Ratcliffe, sad i forvejen på ti procent af aktierne, hvor Wolff havde 30 procent og Daimler de 60.

Wolff får en slat mere for sin kontraktforlængelse, mens Ineos øger sin aktieandel til en tredjedel.Østrigeren havde ellers luftet tanker om at ville skære ned eller have en anden rolle.

Mercedes-teamet er fremover ejet ligeligt af Toto Wolff (t.v.), Sir Jim Ratcliffe fra Ineos (midten) og Daimler-koncernen, hvis CEO Ola Källenius ses til højre. Foto: Daimler AG

Ineos-ejer Jim Ratcliffe har i forvejen brugt mange penge inden for andre sportsgrene. Ud over cykelholdet, der bærer firmaets navn, ejer Ineos også et hold inden for sejlsport samt fodboldklubberne Lausanne-Sport og Nice i henholdsvis Schweiz og Frankrig.

Ligesom ved købet af cykelholdet Team Sky bliver Ineos med sit indtog i Formel 1 med det samme en del af sportens absolutte topniveau.

Mercedes har vundet VM - både for kørere og som hold - syv år i træk.

