Gigant trækker sig fra F1

Honda stopper med at levere Formel 1-motorer fra udgangen af 2021-sæsonen, meddeler det japanske firma

Fra 2022 skal Red Bull Racing og Alpha Tauri finde sig en anden motorleverandør.

Honda trækker sig fra Formel 1, når den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2021, meddeler den japanske gigant fredag.

Japanerne vendte tilbage til sporten i 2015 uden den store succes i partnerskabet med McLaren, men fik vendt skuden og har siden skilsmissen med det britiske team vundet løb med både Red Bull og Alpha Tauri.

- Som automobil-industrien gennemgår en omstilling, der kun foregår en gang hvert 100 år, har Honda besluttet at stræbe efter karbon-neutralitet i 2050. Målet vil blive tilstræbt som del af Hondas miljømæssige initiativer, hvilket er en af topprioriteterne for Honda som producent af køretøjer, lyder det i pressemeddelelsen.

Med exiten er der nu tre motorproducenter tilbage i Formel 1: Mercedes, Ferrari og Renault.

Idet franskmændene har færrest kunder (fra næste år ingen), er de forpligtet til at levere motorer til holdene, hvis ikke Red Bull formår at slå en handel af med Mercedes eller Ferrari.

Samtidig blev Honda den første motorproducent til at vinde med to forskellige teams siden starten af hybridæraen i 2014. Foto: Jennifer Lorenzini/Pool/Ritzau Scanpix

- Som team forstår vi, hvor svært det har været for Honda at træffe beslutningen om at forlade Formel 1 efter 2021-sæsonen. Det skiftende fokus i bilindustrien har ført til beslutningen om redistribuere ressourcer, og vi forstår grundene, udtaler Red Bull-teamchef Christian Horner.

- Som underskriver af Formel 1's seneste Concorde-aftale forbliver Red Bull Racing engageret i sporten på den lange bane, og vi ser frem til en æra med innovation, udvikling og succes, fortsætter han.

Red Bull og Renault har fejret adskillige mesterskaber sammen, men skiltes ikke på bedste fod.

De nuværende 1,6 liters hybridmotorer med turbo skal benyttes til og med 2024-sæsonen.

Hondas exit lægger yderligere pres på det internationale motorsportsforbund, FIA, og F1-ejerne Liberty Media med spørgsmålet: Hvilken type motorer skal der sidde i bilerne fra 2025 for at forblive relevant for de store bilfirmaer?

Hybrid, el, brint eller noget helt andet?

