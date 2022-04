Gik galt fra start

Styrkeforholdet på årets Formel 1-grid vil veksle op og ned alt afhængigt af banens layout, og som holdene lærer deres spritnye biler at kende.

Derfor ryster Kevin Magnussen ikke på hånden, selv om Haas-teamet i Australien var milevidt fra kvalifikationerne i årets to første løb.

Mick Schumacher nåede Q2, men den danske kollega røg efter to besøg i Q3 ud allerede i Q1.

Albert Park er modificeret mange steder og har derudover fået en helt ny belægning, hvilket spiller en stor rolle i, at Haas skød forbi skiven.

Fundamentalt er VF-22’eren fortsat en god racerbil.

- Vi arbejder stadig på svar. Men vi ramte ikke det rigtige setup til den her bane. Den var anderledes i forhold til, hvad vi forventede. Vi troede den ville minde mere om den gamle bane, men den er rent faktisk en del anderledes, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror bare, at vi gik galt til start og derfor havde en lang rejse til at nå et godt sted med bilen. Jeg tror, at vi nogenlunde har fundet det. Vi kom tættere på under tidtagningen, men den session var bare noget rod med røde flag og så videre, der ramte os forkert, så jeg røg ud i Q1.

- Ærgerligt, men man kan overhale på den her bane, og selv om vi ikke er, hvor vi var i Bahrain og Jeddah, er bilen blevet bedre, og vi er tættere på det, end da weekenden startede. Jeg er ret positiv og ser frem til løbet, siger han.

For to uger siden i Saudi Arabien gik Kevin Magnussen glip af det meste af fredagen, men formåede alligevel at tage store skridt fremad lørdag og score point søndag.

Ny asfalt, flere sving er gjort bredere og en chikane er fjernet på Albert Park siden sidst. Fra lørdag er der tre DRS-zoner mod fire fredag. Den ene er fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Foto: Con Chronis/Ritzau Scanpix

Forskellen var, at for to uger siden var start-setuppet rigtigt.

- I Jeddah var bilen, som vi satte på banen god, og den var i det rette vindue. Jeg skulle bare vænne mig til banen uden at foretage de store ændringer. Denne weekend har været en anden historie. Vi begyndte ikke lige så godt som i Bahrain og Jeddah, så der har været meget arbejde.

- Jeg tror, at hvis du misser dit vindue, som feltet ser ud i år, vil du se det meget tydeligt i resultaterne, for det er så meget tættere denne sæson.

- Men jeg går ikke i panik. Vi missede vinduet denne weekend, men vi har taget nogle gode skridt fremad, selv om vi ikke viste det i tidtagningen, siger Magnussen.

Forkerte simulationer og et grundlæggende problem med at få det blødeste dæk til at fungere optimalt under kvalifikation er grunden til, at Haas-duoen starter 15 og 16 søndag, mener Günther Steiner.

Kevin Magnussen havde det skidt fredag, men var ikke længere påvirket af sygdom lørdag. Foto: Con Chronis/Ritzau Scanpix

- Hele weekenden var der bare små ting. Det begyndte med, at Kevin var sløj, problemer med hjulophænget hos Mick, og efter min mening fik vi ikke dækkene til at virke, siger Haas-teamchefen til Ekstra Bladet.

- Vi kunne ikke tænde C5-dækket (det blødeste dæk). Mange andre kæmpede også med en uforudsigelig bil. Jeg tror, at det er en af den slags weekender, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad der gik galt, men alt gik bare lidt galt. Hovedproblemet var, at vi ikke fik C5-dækket til at virke.

Som Kevin Magnussen også var inde på, var den indledende opsætning af bilen for langt fra det optimale.

- Vores simulation med den nye asfaltbelægning var ikke den rigtige. Forventningen om, hvor meget greb, der var, var ikke den rigtige, og derfor startede vi det forkerte sted. Vi har ikke de samme ressourcer som de andre, men vores simulationsgruppe er nu ret god. Måske havde vi ikke nok data om den, og derfor gik vi galt, siger han.

Charles Leclerc tog pole-position foran de to Red Bull-biler, mens Fernando Alonso havde kurs mod første startrække, før et teknisk problem sendte Alpine-raceren i væggen. Og efter 103 besøg i Q3 i træk (!) blev Valtteri Bottas slået ud i Q2.

