Gik Günther over stregen? Anklaget for usportslig optræden

Kevin Magnussens chef kaldte en steward for en dum idiot, hvilket kan ende med at få konsekvenser

Ofte har Günther Steiner rettet skarp kritik mod det internationale motorsportsforbund, FIA's, korps af stewards, uensartede straffe og deres forskelsbehandling af store og små teams.

Gennem tiden som Haas-teamchef har han været yderst skrap i sine kommentarer af domme, som er gået hans team og kørere imod. Den seneste kan ende med at få konskvenser.

Ifølge motorsport.com overvejer FIA at se nærmere på sagen, hvor Günther Steiner retter sin vrede mod en 'stupid idiotic steward'.

Hele Haas-teamet var ophidsede over den fem sekunders straf, som degraderede dem fra ottende- til niendepladsen i Sochi. Efter en afkørsel nåede danskeren kun rundt om den ene af to kegler, som reglerne foreskrev, før han vendte tilbage til banen. De følte, at der var tale om en dobbeltstraf, fordi han allerede havde mistet tid og en placering.

- Gutter, det er Günther. Mange tak. Hvis vi ikke havde haft en dum idiot af en steward, ville vi have været otter. Super arbejde. Fantastisk. Tak Kevin. Super kørsel, sagde teamchefen over radioen.

- Tak, min ven. Sikke en omgang bullshit, svarede danskeren.

- Du ved, hvem der er ... nåede Steiner at sige, før radioen blev afbrudt enten af teamet selv eller F1's kommercielle ejere, som kontrollerer æteren.

Günther 'Fucking' Steiner er kendt for sit farverige sprog, men gik muligvis et skridt for vidt efter Ruslands Grand Prix. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Teammanager Pete Crolla blev siden sendt til dommerne og løbschefen Michael Masi for at lufte frustrationer og indvendinger fra Haas.

- FIA har forskellige muligheder. Jeg har hørt om, hvad der blev sagt på radioen. Jeg har ikke hørt dem direkte, så jeg vil ikke kommentere nu, sagde Masi søndag aften i Sochi.

- I sidste ende har vi alle et job her. Om det er officials, holdene eller andre. Der skal være et niveau af gensidig respekt.

- Hvis noget upassende er blevet sagt, kan dem som er ansvarlige væk fra banen se nærmere på det, siger Masi, som overtog jobbet som Formel 1's løbschef efter Charlie Whitings pludselige dødsfald først på året.

Hvis FIA-ledelsen mener, at Günther Steiner har opført sig (for) usportsligt, har de redskaberne i reglementet til at åbne en formel sag. Det var sådan en, Ferraris Sebastian Vettel slap for, efter han på radioen under Mexico Grand Prix i 2017 sagde 'fuck off' til Charlie Whiting over radioen.

