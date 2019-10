Gik over stregen: Knyt sylten, Steiner

JEG SYNES, det er superkedeligt, når kørerne bliver interviewet, og de sætter grammofonpladen på og lyder forudprogrammerede i et omfang, så man spørger sig selv: Hvilken person mon gemmer sig inde bag den der facade?

Jeg nyder i den grad, når temperamenterne får frit løb, og de i radioen slynger om sig med bandeord og gloser, som bliver til biiiip biiiip biiip-lyde, når producerne får censureret i det.

Det svarer vel lidt til, at spillerne i en fodboldkamp render rundt og sviner hinanden til, og den slags skal der være plads til, også i Formel 1. Man har længe talt om, at Formel 1 skal gøres mere populær, og et af tiltagene har været den rigtig gode Netflix-dokumentar ’Drive To Survive’.

Her var den største stjerne hverken Lewis Hamilton eller Sebastian Vettel, men derimod ingen andre end Haas-teamchef Günther Steiner.

Günther Steiner får kritik af Jason Watt, der ellers er fan af Haas-bossens bramfri facon. Foto: Jan Sommer

STEINERS BRAMFRI facon har sikret ham mange fans, og han har på baggrund af dokumentaren opnået en kultstatus, som Toto Wolff aldrig kommer i nærheden af.

Faktisk ville hverken Mercedes eller Ferrari lade Netflix komme tæt på deres team, da første sæson blev optaget, men de har nu indset den kæmpe værdi, det faktisk har at lade folk komme tættere på. Så anden sæson bliver med et aldrig før set indblik i måden, de to største teams opererer på.

ET STENSIKKERT HIT i serien vil blive klip fra det russiske grandprix, når Günther Steiner efter det ternede flag på radioen taler med Kevin Magnussen.

Her giver Steiner den fuld gas i sit angreb på en af FIA’s dommere, som var med til at give Magnussen fem sekunders straf for ikke at køre den korrekte vej om markeringen, når man kørte for langt i chikanen. Den pågældende dommer blev både kaldt idiotisk og stupid.

SELV OM JEG elsker Günther Steiners facon, må jeg nok sige, at denne gang gik han over stregen.

Dommeren bliver ikke nævnt ved navn, men der bliver givet udtryk for, at det ikke er den faste dommer, og på den måde ved man, at der er tale om en gæstedommer, italienske Emanuele Pirro.

Han er på lige fod med sin tidligere Le Mans-holdkammerat Tom Kristensen en del af det roterende dommerpanel, som består af tidligere topkørere.

Kevin Magnussens scorede to point på Sochi-banen. Foto: HaasF1team/Andy Hone

Steiners udfald er blevet takseret til en bøde på lidt over 50.000 kroner, som jo er et latterlig lavt beløb i Formel 1-sporten. Det kan man ikke engang lave en hjulmøtrik til K-Mags racer for.

GRUNDEN TIL, at jeg synes, det er over stregen, er, at når der er tale om dommerne, er de nødt til at være fredet i klasse A. I en skoleklasse kan eleverne godt kalde hinanden for idioter, men man sidder ikke foran læreren og siger, at han eller hun er stupid og idiot – så er respekten væk.

Dommerne kan ikke altid være rigtigt på den, og det er kørerne jo heller ikke, men mens eleverne må tale til hinanden, næsten som de vil, så skal der være respekt for læreren.

Der tales om en hårdere straf, hvis Günther Steiner går over grænsen igen. Det kunne være grid-straf til begge kørere. Så med det i mente må Herr Steiner hellere bide sig selv i tungen, næste gang han ikke er tilfreds med dommerne.

Foto: Jan Sommer

Weekendens grandprix på Suzuka kommer til at forløbe lidt anderledes end normalt. Tyfonen Hagibis rammer det japanske fastland, hvorfor arrangørerne af hensyn til sikkerheden har aflyst samtlige sessioner lørdag. Vejrudsigten tyder på, at selve grandprixet kan afvikles søndag som planlagt.

Planen er at køre tidtagningen søndag formiddag japansk tid. Det er klokken 3.00 i Danmark, hvis du ikke er gået i seng eller vil stille vækkeur. Skulle det mod forventning ikke kunne lade sig gøre, bestemmes startgridden ud fra træningstiderne.

Her var Valtteri Bottas (Mercedes) hurtigste mand foran Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) og Charles Leclerc (Ferrari). Haas-duoen finder vi noget længere ned med Romain Grosjean på 13. pladsen og Kevin Magnussen på 16. pladsen..

Ekstra Bladet LIVE-dækker naturligvis løbet direkte søndag morgen.

