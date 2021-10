Gjorde det uden guldske i røven

Siden sin første sæson i Formel 1 var Lewis Hamilton noget helt særligt. 15 år senere forsætter han med at skrive historie og sætte nye milepæle, som er svære at se slået

Da Michael Schumacher for 15 år pensionerede sig selv for første gang, var det med en rekord, som ingen forestillede sig nogensinde ville blive slået.

Allerede sidste år overgik Lewis Hamilton de 91 grandprix-sejre. Sidste weekend på Sochi Autodrom hævede den 36-årige brite barren yderligere.

100 sejre i Formel 1.

- Vi er vidner til en ufattelig karriere. 100 løbssejre er svimlende. Det er en nyhed i 24 timer, men om 20 år vil vi indse, at vi har været en del af det, sagde Mercedes-teamchef Toto Wolff i Rusland.

Sir Lewis Hamilton - han blev adlet efter sit syvende mesterskab - har en gennemført ufattelig statistik.

Hybridæraen og Mercedes-dominansen har været god ved ham. Siden 2014 har Hamilton vundet 78 løb ud af 153.

Samtlige 100 sejre er kommet med Mercedes-motor; de 21 af dem for McLaren. I samtlige sine 15 sæsoner i Formel 1 har han vundet løb, hvilket ingen anden kører er i nærheden af at have præsteret.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt har aldrig lagt skjul på, at han er fan af Lewis Hamilton som racerkører.

- Det, han kan bag et rat, er fra øverste skuffe, siger han.

- Specielt i disse tider, hvor man taler om fædre, der køber teams til deres sønner, kan jeg lide, at han er den helt gamle opskrift, hvor en far sled med flere jobs for, at han kunne køre gokart. Og til en præmiefest gik han op til Ron Dennis og sagde, at han jeg vil køre for dig en dag, og så ender han med at gøre det og vinde VM for McLaren.

- Forhåbentlig kan alle værdsætte, at han sgu gjorde det uden en guldske i røven. Det har jeg stor respekt for, siger Watt.

Formel 1 er blevet en klub for milliardær-sønner, men Lewis Hamilton nåede toppen på den gammeldags facon. Foto: Richard Saker/Shutterstock

- 100 sejre er kæmpestort. Man kan sidde og sige, hvem skal slå den?

- Specielt nu, hvor Formel 1 arbejder så hårdnakket på at gøre sporten mere jævnbyrdig. Man må indrømme, at mange sejre er kommet i en periode, hvor han har haft grej, der har været meget bedre pånær teamkammeraten. I et par år havde han kun en konkurrent, og det var den anden Mercedes-kører, siger Watt.

Men samtidig har han formået at holde et uhyre højt niveau. Også i 2017 og 2018, hvor Sebastian Vettel havde en Ferrari, som kunne have vundet mesterskabet, og som Jason Watt rent faktisk tror, at Lewis Hamilton ville have vundet i, hvis kørerne var byttet rundt.

- Selv om det kan lyde lidt hult i øjeblikket er en af hans store kvaliteter at holde sig ude af problemer. I min bog er han stadigvæk set over distancen en af de allermest fair kørere, uanset hvad folk måtte mene om sammenstødet med Verstappen på Silverstone.

- Set over karrieren er han den med færrest bataljer med konkurrenterne. Hans racing-IQ er bedre end alle de andres. Der er en, som kører hurtigere på stopuret, men han er endnu ikke så klog, som Hamilton er, siger Watt.

Tidligere på året underskrev Lewis Hamilton en ny toårig aftale med Mercedes, som løber til og med 2023. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

- Når det har været tæt, har han altid været dygtig, uanset hvem modstanderen var, og så må man se på, hvor mange gange han har slået sin teamkammerat. Den statistik er imponerende, og det taler sit tydelige sprog.

Fernando Alonso og Lewis Hamilton scorede samme antal point i 2007 hos McLaren, men briten blev klassificeret toer og spanieren treer.

Kun Jenson Button i 2012 hos McLaren og Nico Rosberg i 2016 hos Mercedes har slået Hamilton over en sæson. Tyskeren skulle have hjælp fra mekaniske problemer hos sin kollega for at sikre sin titel og pensionerede sig derefter.

Formentlig vidste han, at der var tale om en engangsfornøjelse, om end Mercedes altid ved sæsonstart har ligestillet deres kørere.

- Da Michael Schumacher var toppen, havde han en decideret hjælpekører. Om det var Barrichello eller Irvine. Allerede fra sæsonstart vidste man, hvordan rollerne var fordelt. Det var ikke tilfældet med Hamilton. Måske er man nået dertil senere på året, at han har så mange point, at man satser på ham, men det vil alle teams gøre. Men Hamilton har aldrig haft en hjælper, som Schumacher havde det, siger Jason Watt.

I den tidligere racerkørers øjne minder Hamilton mere om fortidens gentlemen, end F1-ikonerne Michael Schumacher og Ayrton Senna. Det har at gøre med, hvor hensynsløst han er villig til at køre for at vinde.

Lewis Hamilton har efterhånden en vis erfaring med at håndtere champagneflasker på podiet. Foto: Yuri Kochetkov/Ritzau Scanpix

- Når vi dertil, hvor Hamilton og Verstappen kører hjul på hjul i sidste afdeling, så tror jeg ikke, vi oplever Hamilton lave en Schumacher, hvor han med fuldt overlæg drejer ind i konkurrenten, hvor der ikke er tvivl. Som da Schumacher blev diskvalificeret i 1997 og fik taget sine point. Jeg kunne se Verstappen være ligeglad. Der minder Verstappen mere om især Schumacher.

- I gamle dage gjorde man ikke sådan noget, og Hamilton minder mere om gentleman som Jim Clark eller Jackie Stewart.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere rivaler om Hamilton

'Quick' Nick Heidfeld: Ufattelig fra første sæson

- Af alle F1-kørere, som jeg har mødt og talt med, skilte Lewis og Michael (Schumacher) sig ud. Det er ikke småsnak, hvor du taler om vejret, men den ligefremme, kontante samtale og atmosfæren, havde jeg kun med dem. Det er svært at beskrive, men det var noget anderledes, siger han til Autosport.

- Hvad kørsel angår, er det første superimponerende, hvordan han udfordrede Fernando Alonso, som er den bedste kørere nogensinde i Formel 1. At komme ind og være på niveau med Alonso fra din første sæson er fuldstændigt ufatteligt.

Kombinationen i 2007 af den dobbelte verdensmester Fernando Alonso og rookien Lewis Hamilton hos McLaren var ren gift, men understregede britens klasse. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Felipe Massa: Som Sennas perfektion

- Da Lewis begyndte i F1 var hans niveau tydeligt. Han havde Fernando Alonso ved siden af ham, og han vandt ikke mesterskabet på grund af sin egen fejl; løbet i Kina, hvor han kørte i gruset på vej ind i pitten, siger han til Autosport.

- Året efter var det samme. Han kæmpede (og vandt mesterskabet lige foran Massa, red.). Naturligvis skete der en masse uheldige ting for mig, uheldige øjeblikke og situationer som Singapore (brændstof-fejl) og Singapore (motorfejl). Men hans niveau var tydeligt.

- Ingen forventede, at han ville slå Schumachers rekord, noget som næsten er for utroligt til at fatte. Hvad, han gør med en bil, er bare anderledes. Det minder om Ayrton Senna, selv Michael, den lille perfektion.

Romain Grosjean: Det onde trick giver succes

- Der er ingen tvivl om hans fart, du har behov for fart, men det virkelig imponerende med Lewis er, at han altid sætter sig i den rigtige position, når han kører. Max (Verstappen) er det modsatte i år, selv med den bedste bil. Lewis spiller altid lidt klogere; det er et af hans ondeste tricks, siger han til Autosport.

- Det er at vide, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Det er, hvad gør ham så succesfuld. Han kører meget intelligent. Han ved, at i år har han ikke den hurtigste bil, så han har ændret sin tilgang denne sæson, og det er, som om han hjælper Max med at smide det væk.

Hamiltons favoritbaner 8 sejre: Budapest, Silverstone 7 sejre: Montréal 6 sejre: Barcelona, Shanghai 5 sejre: Abu Dhabi, Bahrain, Monza, Austin, Sochi

Lewis Hamiltons 100 sejre i billeder. Foto: STF/Ritzau Scanpix

