Glad Haas-boss: - Jeg var imponeret

Anden testdag var bundsolid for Haas, hvor teamchefen Günther Steiner især glæder sig over, hvor hurtigt Nico Hülkenberg falder til

SAKHIR (Ekstra Bladet): For et år siden lovpriste Haas-teamchef Günther Steiner, hvordan Kevin Magnussen straks leverede på banen, da han vendte tilbage til teamet.

Danskeren havde siddet ude i en enkelt sæson, mens det i Nico Hülkenbergs tilfælde er tre.

Denne gang får den 35-årige tysker roserne.

- Det imponerende mig, hvordan han hoppede i bilen torsdag morgen. Han fandt sig til rette meget hurtigt, gik i gang med arbejdet, og det virkede som om, at han allerede havde kørt et år her. Jeg overdriver ikke; jeg var imponeret, siger Steiner.

Günther Steiner er meget tilfreds med, hvor hurtigt hans nye kører er faldet til. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

På anden testdag sad Kevin Magnussen i bilen til formiddag og Nico Hülkenberg om eftermiddagen. Duoen tilbagelagde til sammen 135 omgange uden større tekniske problemer.

- Vi arbejder os gennem testprogrammet og har stadig mere arbejde foran os. Vi mistede en time torsdag, men fredag morgen var rigtig god.

- Feedbacken fra kørerne er god. Normalt er en ny bil bedre end den gamle, men hvordan den er sammenlignet med de andre, finder vi ud af om en uges tid, siger teamchefen.

Kevin Magnussens formiddag gik hovedsageligt med at arbejde på den mekaniske balance og så et stint med meget brændstof. Nico Hülkenberg (billedet) arbejde med driftsikkerhed om eftermiddagen. Ikke så sexet, men sådan er test. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Om formiddagen kørte Kevin Magnussen femtehurtigste tid af de ti kørere på banen, hvilket man stadig ikke kan læse det store ud af. Først lørdag er det planen at arbejde mere på at vride performance ud af bilen og køre en løbssimulation - og måske en kvalifikations-simulation.

Nico Hülkenberg fik om eftermiddagen lov til at benytte det næstblødeste og dermed næsthurtigste dæk for første gang under testen for Haas. Set over hele dagen rakte det til femtehurtigste tid af 17.

- Det er altid meget svært at se, hvor stort et fremskridt vi har gjort. En ting er din fornemmelse. Min fornemmelse med bilen er god, men vi ved ikke, hvad det er, vi ser fra de hurtigste, og hvor hurtigt de kan køre, sagde Kevin Magnussen efter sin halve dag i VF-23’eren.

Vi kan køre hurtigere, men måske kan de andre også køre hurtigere ...

Alfa Romeo hurtigst

Tiderne på andendagen blev toppet af Alfa Romeos Zhou Guanyu.

Nico Hülkenberg sammen med sin løbsingeniør Gary Gannon. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Kineseren var ude på et vaskeægte ‘glory run’ på blødeste dæktype for at henvise Max Verstappen til andenpladsen.

Under test og især tidligt under test er det meget svært at regne ud, hvem der reelt er hurtige. Red Bull, Ferrari og Mercedes er stadig bedst, men de syv øvrige teams ligger tæt.

Mercedes’ mangeårige chefstrateg som nu leder Williams forklarer problemet med at sammenligne testtider således:

- Det er så svært at gennemskue. På den her bane kan bare tidspunktet på dagen betyde et sekund i forskel. Ændringer i motorenheden eller justering af brændstof kan betyde andre to sekunder. Når du indregner de variabler er de langt større, end hvad der vil adskille holdene, når det bliver alvor.